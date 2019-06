For ett år siden fikk fotballaget en spesiell oppgave. Nå gleder trenerne seg over en hyggelig forandring.

TRONDHEIM: På Ladesletta er Strindheims tiåringer i gang med sin aller første kamp i Skandia Cup. Motstanderen er et dyktig Utleira-lag, men for de blå og gule er ikke resultatet det viktigste denne juniformiddagen. For spillergruppa som teller 45 spillere handler fotball like mye om å være en god lagkamerat.