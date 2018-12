For første gang på 41 år: Norge og Sverige i samme gruppe

Stolt trener om egen innsats i Sandviken: – Har levert over forventning

Saken oppdateres.

Lars Lagerbäcks skal ut mot Spania, Sverige, Romania, Færøyene og Malta i kvalifiseringen til fotball-EM i 2020.

Det ble klart under trekningen i Dublin søndag.

De to beste lagene i hver av ti grupper kvalifiserer seg for EM. De øvrige fire lagene kommer inn via UEFAs nasjonsliga.

Assistenttrener Per Joar Hansen beskriver gruppen som «interessant».

– Ingen ønsketrekning, var den umiddelbare kommentaren til Egil «Drillo» Olsen som fulgte den som TV 2-ekspert.

– Sverige har alt å tape

Det er tøff motstand, men den byr samtidig på godbiter. Endelig skal Norge møte Sverige i en tellende kamp igjen.

I kvalifiseringen til 1978-VM vant Sverige 2-0 i Stockholm i 1976, før Norge fikk revansje med 2-1 i Oslo året etter. Siden har det gått 41 år siden nabolandene har havnet i samme kvalifiseringsgruppe.

– Sverige mener jeg vi absolutt kan hamle opp med, sier Per Joar Hansen til Aftenposten.

– Det blir spennende, med to kamper der de er storebror og vi er lillebror. Det blir kamper der storebror har alt å tape, og lillebror har alt å vinne. Jeg tror ikke Sverige hadde lyst til å trekke oss, fortsetter han.

Naboduellen blir også spesielt for Norges svenske landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Det blir ikke en lang reise for ham. Vi sparer hvert fall penger på det, spøker «Perry», i henvisning til at Lagerbäck bor i Sverige.

Fikk du med deg at søskenparet Hovland spiller hver sin cupfinale? – Jeg er ufattelig misunnelig på Even. De aner ikke hvor heldige de er.

Roser Romania

«Perry» beskriver Norge som en «underdog» i gruppen, der de to beste går videre til EM. Lagerbäcks assistent mener Spania er gedigne favoritter.

– Du kan slå Spania i en enkeltkamp. Men de vinner sannsynligvis gruppen. De kan kanskje gå ubeseiret gjennom gruppen, sier han.

Fra nivå fire trakk Norge Romania. På ti kamper i 2018 vant Romania syv kamper og spilte tre uavgjort.

– De har han en veldig god utvikling. Det var nok det sterkeste laget fra nivå fire, sier Per Joar Hansen.

Han beskriver imidlertid Færøyene og Malta som lag Norge «selvsagt skal slå». EM-kvalifseringen begynner mars 2019.