Foreslår tre hopprenn i Trondheim om Vikersund blir vraket

Garanterer at trondhjemmerne ikke må betale for trøndersk nettfusjon

Saken oppdateres.

Det var under Det internasjonale skiforbundets høstmøte i forrige måned at skiflygingsbakken i Vikersund ikke fikk sertifikat for kommende sesong.

Det betyr i klartekst at den planlagte Raw Air-finalen i mammutbakken henger i en tynn tråd.

I øyeblikket står FIS-kalenderen åpen helgen 16.- og 17. mars.

Det er imidlertid ikke for sent å redde arrangementet, og i Vikersund har man de siste ukene jobbet på spreng for å gjøre de nødvendige utbedringene. Nylig ble en egen forbedringsplan overlevert FIS.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen vedgår at Vikersund-problematikken «tar mye tid og energi» om dagen. I mål er man på ingen måte.

– Ja, det er en del som gjenstår. Jeg opplever samtidig at det fortsatt pågår positive dialoger. Vi har et lønnlig håp om å finne en løsning, sier han.

Sjansene for at de planlagte Vikersund-rennene reddes i tolvte time kaller han «50-50».

Situasjon i bedring

Midt i november er det berammet et møte der Vikersunds endelige skjebne etter alle solemerker besegles. Bråthen vedgår at tiden er særdeles knapp.

– Det er ikke så veldig lenge til. Vi må jobbe intenst denne uka her og få til alt vi kan, sier han.

– Men situasjonen nå er lysere enn for en måned siden?

– Definitivt. Da var det mørkt, røde streker og ingen dialog. Da var det ikke lys i den tunnelen jeg så foran meg, sier hoppsjefen.

Han er klar på at det også for Raw Air-konseptet betyr mye å ha finalerennene i mammutbakken i Vikersund.

– Det er viktig at Raw Air består med sin intensitet og ekstreme konkurranseform. Det aller beste er å videreutvikle og dyrke fram konseptet med Vikersund som avslutning, sier Bråthen.

Mister det spektakulære

Skulle FIS likevel vende tommelen ned, finnes det reserveløsninger som vil kunne ivareta kjerneelementene ved Raw Air.

– Det finnes et godt alternativ, og det er at man avslutter med tre renn for eksempel i Trondheim. Da blir det like mange tellende omganger og like stor intensitet i konkurranseprogrammet, sier Bråthen.

Han ser samtidig at man ved en slik løsning mister det spektakulære elementet Vikersundbakken har å tilby.

– Men vi fortviler ikke om det er sånn det blir, sier hoppsjefen.

Om en måned kommer avklaringen Bråthen og mange med han er spent på.

(©NTB)