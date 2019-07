Skipper Amanda får støtte fra Gåte-Sveinung - Det burde være en lykke for Kystlaget å få Amanda med - Ingen gjør en bedre jobb enn Amanda

- Det er viktig at grensene blir overholdt

Ni typer du finner på jobben: – Mange tenker bedre om seg selv enn det er grunnlag for

Før og nå: For vel 100 år siden var dette ei trebru

Dro på spiontokt til Nord-Irland for å analysere Rosenborgs motstander: Her er dommen

Før og etter: To uker senere var leiligheten fullstylet og solgt langt over prisantydning

Forlot Rosenborg for Nederland i januar. Nå vender han tilbake til Skandinavia

Norsk landslagsspiller klar for fransk toppdivisjon

Dro på spiontokt til Nord-Irland for å analysere Rosenborgs motstander: Her er dommen

Fikk ikke røre en ball på flere måneder – nå er supertalentet klar for EM

Saken oppdateres.

Den australske venstrebacken fikk 37 kamper i Eliteserien for Rosenborg. I januar signerte han Breda, som rykket ned til nivå to i Nederland denne sesongen.

Nå flytter han igjen på seg. Nærmere bestemt til Århus i Danmark.

– Vi har vært i kontakt med Alex tidligere, men det var først nå at timingen og vilkårene var de rette for begge parter, sier sportssjefen i AGF Fodbold, Peter Christiansen, ifølge Ekstra Bladet.

Han blir dermed den tredje australieren på laget. Fra før av spiller Mustafa Amini og Zach Duncan for klubben.

– Jeg er veldig glad

Den tidligere Rosenborg-spilleren har skrevet under en treårskontrakt med Århus-klubben.

– Jeg kjenner til skandinavisk fotball og nivået fra min tid i Norge. Da muligheten oppsto ville jeg gjerne til Superligaen, og da AGF kom på banen var jeg med en gang interessert, sier Gersbach til klubbens hjemmeside.

– Jeg er veldig glad for at jeg nå har lykkes med å komme hit. Nå seg jeg frem til å bidra og til å jobbe hardt for lagets suksess, sier han.

Venstrebacken har seks landskamper for Australia. I Rosenborg vant han tre serietitler og NM to ganger.