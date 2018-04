Buffon mistet besinnelsen, men norsk fotballegende kritiserer dommeren: – Man kan bruke litt sunn fornuft

«Et nytt museum for kunst og design i Trondheim bør løftes ut av Bispegata»

To Ranheim-spillere får sju på børsen etter opphentingen

Striden om pensjonene er ikke over

- Det finnes ingen rekkverk som er dimensjonert for å tåle kollisjoner i denne farten

Årets varmeste dag 30 steder i Trøndelag - se hele listen her!

Her kan Ranheim-helten endelig juble etter skademarerittet

To Ranheim-spillere får sju på børsen etter opphentingen

Her jubler Ranheim-helten som gal. Etter tre tøffe kneskader. På to år.

Årets varmeste dag 30 steder i Trøndelag - se hele listen her!

Her kan Ranheim-helten endelig juble etter skademarerittet

Saken oppdateres.

Se høydepunktene i videovinduet over.

REAL MADRID-JUVENTUS 1–3 (4–3 sammenlagt)

Onsdagens kvartfinalekamp mellom Real Madrid og Juventus ble et vanvittig drama.

Juventus hadde hentet inn tre mål - og oppgjøret gikk mot ekstraomganger. Men på overtid dømte den engelske dommeren Michael Oliver straffe til Real Madrid.

Da mistet Gianluigi Buffon - som etter alt å dømme spilte sin siste Champions League-kamp - besinnelsen. Buffon skjelte ut dommer Oliver og tok også på ham. Keeperlegenden ble utvist og kunne derfor ikke forhindre at Cristiano Ronaldo dundret inn det avgjørende målet.

– Den dramatikken her har jeg aldri opplevd, sier Roar Stokke - som har kommentert Champions League for Viasat i en årrekke.

Dermed er Real Madrid klare for Champions League-semifinale, sammen med Bayern München, Liverpool og Roma.

Mange hevder med jevne mellomrom at en managers rolle i et fotballag er overvurdert. Jürgen Klopps arbeid med Liverpool taler den påstanden midt imot, mener Lars Tjærnås. Les hvorfor her:

– Man kan bruke sunn fornuft

Det ble en kamp for historiebøkene. Men sportsavisene i Italia og Spania vil bli dominert av det som skjedde på overtid.

Lucas Vázquez mottok ballen like foran mål. Bakfra kom Juventus-spiller Medhi Benatia, som løp Vázquez ned. I sosiale medier og blant fotballeksperter brøt det umiddelbart ut uenighet om hvorvidt det var riktig å dømme straffe.

– Det er ingen katastrofedømming, mente Rune Bratseth i Viasat-studio.

– Jo mer jeg ser det, jo sikrere blir jeg på at Michael Oliver gjorde det riktige, istemmer kollega Morten Langli.

Men den vurderingen var naturligvis Juventus-spillerne fullstendig uenige i. Hele laget skrek mot Oliver.

– Det var straffe. Jeg skjønner ikke hvorfor de protesterte, sa matchvinner Cristiano Ronaldo i et intervju vist i Viasat-sendingen etter kampen.

Buffon gikk aller lengst i protestene. Han hadde nettopp fått sin store drøm om å vinne Champions League knust. Buffon har planer om å legge opp etter sesongen.

Rune Bratseth, som var Norges kaptein under VM i 1994, mener Oliver kunne latt Buffon bli på banen.

– Det er en ekstrem situasjon. Da kan man bruke litt sunn fornuft, sier Bratseth – i henvisning til Oliver.

Bratseth fikk motbør fra kollega Petter Veland.

– Hvis det kun er verbalt, hvis Buffon kun er forbannet og spør «hva holder du på med?», da bør Oliver holde hodet kaldt og ikke vise det røde kortet. Men man skal ikke ta hensyn til hvem Buffon er og hvilken bane man spiller på, hvis han er fysisk.

Keepertabbe

Tirsdag skapte Barcelonas 0–3-tap for Roma og påfølgende Champions League-exit sjokkbølger i Fotball-Europa. Og det kunne virke som at Real Madrid ikke hadde lært stort av erkerivalenes skjebne.

To ganger før pause – etter 2 og 37 minutter – ble de overrumplet av Juventus. Målene fulgte et mønster. Begge gangene spilte Juventus seg frem på høyresiden. Begge gangene fikk de rom til å legge inn. Og begge gangene stanget Mario Mandzukic ballen i nettmaskene.

Real Madrid hadde også sine sjanser. Men de sløste. Cristiano Ronaldo ble stadig mer frustrert. Og så, etter 61 minutter, eskalerte dramatikken.

Madrid-keeper Keylor Navas skulle bare plukke et slapt innlegg fra Douglas Costa. Men han glapp ballen og Blaise Matuidi satte 3–0.

Da var Juventus like langt. «En helt utrolig utvikling», sa Viasats ekspertkommentator Vidar Davidsen.

– Er dette ekte? Juve 3–0. Dette kan være den sprøeste uken i fotballhistorien, skrev den engelske fotballegenden Gary Lineker på sin Twitter-konto.

Nådeløs Ronaldo

Så endret kampen seg på overtid. Det gikk flere minutter fra Oliver pekte på straffemerket til Cristiano Ronaldo endelig kunne ta straffen.

Da portugiserens tilslagg først kom, var det skarpt og kontant - og utagbart for Juventus-reserven Wojciech Szczęsny.

Dermed har Ronaldo scoret i ti Champions League-kamper på rad.

– Vi led. Dette kan vi lære av. I fotballen får du ingenting gratis. Vi må kjempe til finalen, sa Ronaldo etter kampen.

Og nå gjenstår kun et hinder før finalen i Kiev. I semifinalen møter Real Madrid Liverpool, Bayern München eller Roma.