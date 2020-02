Først tabbet Liverpool seg ut. Så ga de nordmennene en «uvirkelig» opplevelse.

To nye vikinger kan bli klare for Sandnes Ulf

Saken oppdateres.

Lørdag kveld tok nemlig Liverpool nok et langt steg mot det etterlengtede ligatrofeet da Southampton ble slått 4–0 hjemme på Anfield.

Der var også de norske Liverpool-supporterne Daniel Walø, søster Caroline Walø Harstad (23) og faren deres, Axel Walø (57).

De skulle få en uforglemmelig opplevelse, men ikke nødvendigvis grunnet det som skjedde på banen.

– Det var helt uvirkelig, sier Daniel.

De tre hadde tatt turen fra der de holder til på Østlandet. Både Daniel og far Axel er opprinnelig fra Nærøysund i Trøndelag.

La seg flate

Det uvirkelige var det som skjedde etter kampen. Daniel er blind og skulle kunne følge med ved å få noen øretelefoner med livekommentering, slik Liverpools ordning for blinde tilskuere tilsier.

Han kommuniserte med Liverpool i forkant, men under kampen gikk noe galt. Hodetelefonene var ikke å finne noe sted. Det gjensto kun ti minutter da han endelig fikk følge kampen gjennom kommentator.

Etter at sluttsignalet lød, kom representanter fra Liverpool bort til det norske reisefølget. De la seg flate og beklaget det som hadde skjedd.

Men de hadde mer enn unnskyldninger på lager.

Fikk klem av stjerne

Klubbens representanter inviterte familien med på en liten runde på stadion. De fikk spasere rundt på den berømte gressmatten, noe som er få forunt. Etterpå ble de tatt med inn i intervjusonen.

Der ventet en god klem fra Liverpools midtbanespiller Adam Lallana.

– Det var helt utrolig. Vi sto der og tenkte: «Hva er det som skjer nå?» forteller Daniel.

Kampen mot Southampton var Daniels første på Anfield.

Det var Liverpool.no som omtalte saken først.

Etter å ha fått møte Champions League-vinner Lallana, ble familien invitert med på manager Jürgen Klopps pressekonferanse. Der satt de nesten helt fremst mens tyskeren roste sitt lag for det han mente var en «sensasjonell prestasjon».

På god vei mot ligatittelen

Faren Axel har vært Liverpool-fan siden begynnelsen av klubbens storhetstid tidlig på 1970-tallet. Lidenskapen har åpenbart gått i arv.

Det virker meget sannsynlig at det blir flere turer til Anfield for Daniel, på tross av glippen med hodetelefonene. Han er imponert, men ikke overrasket over at klubben reagerte som den gjorde etterpå.

– Jeg blir jo stolt av å være Liverpool-supporter etter en slik opplevelse. Da vi var ferdige, sa de til oss at de håpet dette kunne være et plaster på såret, og at ting går bedre neste gang. Da svarte jeg: «Det er langt ifra sikkert etter alt dere har gjort nå.»

Med lørdagens seier over Southampton og rivalen Manchester Citys tap for Tottenham søndag, ser ting enda lysere ut for Liverpool-supporternes del. Laget har hele 22 poeng ned til City på annenplass. Ligatittelen kan bli sikret så tidlig som i mars.

Det vil i så fall være klubbens første siden 1990.

Daniel Walø tar imidlertid ingen ting på forskudd:

– Jeg tenker vi venter til ting er helt i boks!