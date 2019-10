Forsvarsbautaen tilbake: Disse starter for Rosenborg

Det er en helt spesiell grunn til at Rita er fremst i byens lengste kø

Saken oppdateres.

Uavgjort hjemme mot Brann. Tap borte for Haugesund.

Med fem poeng opp til Odd på tredjeplassen er Rosenborg helt avhengig av seier i Kristiansund.

Lørdag morgen satte trener Eirik Horneland og resten av RBK-gjengen på bussen i retning Nordmøre, med det som på forhånd var noen spørsmålstegn i bagasjen – særlig på midtbanen.

Nå har RBK-sjefen fått de endelige svarene fra det medisinske apparatet, og det gir noen overraskelser:

For eksempel er Djordje Denic tilbake i elleveren, for første gang siden 5–2-seieren over Tromsø 10. august.

Anders Konradsen er med på bussen, men akillestrøbbelet gjør at han ikke tåler 90 minutter.

Gjermund Åsen ligger derfor sentralt, med Mike Jensen som høyre indreløper – og Denic til venstre.

Marius Lundemo soner karantene, mens Anders Trondsen er ute til november.

De Lanlay tilbake

En annen overraskelse er at Yann-Erik de Lanlay er tilbake i elleveren.

Samuel Adegbenro er ute med skade, og de Lanlay er derfor å finne ute på venstrekanten.

Også Tore Reginiussen er tilbake i elleveren.

Forsvarsbautaen har slitt med en skulderskade i lengre tid, men er å finne i midtforsvaret sammen Even Hovland lørdag kveld.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Gjermund Åsen, Djorde Denic – David Akintola, Bjørn Maars Johnsen, Yann-Erik de Lanlay.

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Pål André Helland, Emil Konradsen Ceïde, Anders Konradsen, Alexander Søderlund, Erik Botheim.