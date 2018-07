Rosenborgs kamper mot Celtic sendes på norsk TV

Millionnedgang i inntektene for Petter Northug

Saken oppdateres.

Celtic TV la ut for tre dager siden at de skal sende kampen mot RBK i Champions League-kvaliken, men med en liten hake.

I fjor, da RBK også møtte Celtic i kvaliken, kunne de som ønsket å se kampen bestille abonnement hos Celtic-TV og dermed få muligheten til å se kampen.

Men i år har Celtics TV-kanal bestemt seg for å blokke Skandinavia fra å se kampen. Dette har skapt sterke reaksjoner hos RBK-supportere som vil se oppgjøret.

– Gleden av å formidle et herlig drama

Mandag morgen kom det derimot en løsning. Eurosport Player har nå fått rettighetene til begge oppgjørene. Dette er Discoverys strømmetjeneste for sport.

– På Eurosport Player fikk vi gleden av å formidle et herlig drama da Rosenborg slo Valur sist uke, og det blir neppe mindre trøkk når Celtic og Kristoffer Ajer står på motsatt halvdel. Ekstra spesielt er det at dette blir ilddåpen for Rosenborgs midlertidige hovedtrener Rini Coolen, sier sportsdirektør i Discovery og Eurosport, Eirik Koren i en pressemelding.

Det første møtet mellom det skotske storlaget og Norges regjerende seriemestere spilles onsdag 25. juli på Celtic Park i Glasgow, med avspark klokka 20.45 norsk tid.

Returoppgjøret på Lerkendal avvikles den påfølgende onsdagen, altså 1. august. Også dette har avspark 20.45.