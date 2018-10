Fotball-Sverige i sorg: – Først et sjokk, så bunnløs fortvilelse, sier tidligere RBK-profil

Oppførselen din i sosiale medier kan gi konsekvenser på jobb. Her er åtte «regler» du bør følge

Saken oppdateres.

Fotball-Sverige er i sorg etter at fotballspilleren Labinot Harbuzi døde torsdag, bare 32 år gammel.

Harbuzi hadde kamper for det svenske U21-landslaget – flere av dagens A-landslagsspillere har spilt med han.

Blant dem er tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig. Han spilte sammen med Harbuzi i U21-EM i 2009.

– Man vet aldri hvordan man skal reagere når noe slik skjer. Først er det som et sjokk, så blir det en bunnløs fortvilelse. Tankene går selvfølgelig til hans nære og kjære. Nei, det var tøft å høre, sier Lustig til Aftonbladet.

Supertalent

Harbuzi ble sett på som et av Sveriges største fotballtalenter da han var i starten av karrieren. Den nederlandske toppklubben Feyenoord hentet ham fra Malmö i 2002. Da var han bare 15 år gammel.

Han tilbrakte tre år i Nederland, før han returnerte til Malmö. Deretter fulgte opphold i to tyrkiske klubber. I 2009 ble han hyllet av selveste Zlatan Ibrahimovic:

– Jeg tror Labinot Harbuzi kommer på A-landslaget snart. Han er en annerledes og spennende spiller, det trenger Sverige, sa Zlatan, ifølge Aftonbladet.

Begge de to kom fra Rosengård-distriktet i Malmö. Harbuzi skal ha hatt regelmessig kontakt med den store stjernen da han var i Nederland.

Etter kortere opphold i flere klubber, gikk Harbuzi til malaysiske Melaka United i 2016. Året etterpå var han klubbløs, noe han var helt frem til sin bortgang.

Rundspilte Zlatan

Den svenske fotballbokforfatteren Erik Niva var en stor fan av Harbuzi. Torsdag la han ut et bilde på Instagram med hashtagen «jagärlabinotharbuzi» etter at dødsfallet ble kjent. Han har tidligere delt en historie fra da Harbuzi viste sitt ville balltalent.

I innlegget forteller Niva hvordan han var med da svenske TV 3 skulle filme en krysning mellom en dokumentar og reklamefilm med nevnte Ibrahimovic i Malmö for ti år siden.

«Et av innslagene var en gatefotballturnering, der Zlatan skulle briljere med teknikken sin i en-mot-en-kamper inne i et trangt fabrikklokale. Labinot Harbuzi var en av motstanderne, men etter en stund var de ansvarlige tvunget til å ta han til side for å be han holde igjen. Føttene hans var raskere, tryllekunstene og triksene mer halsbrekkende. På en så liten flate var Harbuzi – bokstavelig talt – større og bedre enn Zlatan.» skrev Niva på Instagram 23. september.

Blir hedret på tirsdag

Nyheten om dødsfallet kom tett opptil Sveriges Nations League-kamp mot Russland. De svenske spillerne fikk dermed ikke spilt med sørgebind rundt armene mot Russland.

På tirsdag er det treningskamp mot Slovakia. Det er en god anledning til å hylle Harbuzi, forteller de svenske spillerne.

– Vi har selvfølgelig snakket om det. Vi får se hva forbundet sier, men det vil føles riktig å gjøre noe, sier Lustig, som spilte i Rosenborg fra 2008 til 2011.

Det er ennå ikke bestemt hvordan de svenske spillerne skal hedre Harbuzi.

– Han vil bli hyllet mot Slovakia på tirsdag. Vi har ikke helt bestemt hvordan ennå, men han vil bli hedret da. Det gjenstår å se hvordan det blir, forteller Andreas Jansson, kommunikasjonssjef i det svenske fotballforbundet, til Aftenposten.