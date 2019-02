Fotballbygda åpnet Norges største hall: Politiker savner klar plan i Trondheim

Det har i flere år vært planlagt en fullskala fotballhall i Trondheim i forbindelse med utbyggingen i Granåsen. I 2017 ble investeringen for hallen fjernet fra rådmannens foreslåtte budsjett. Arbeiderpartiet argumenterte med at de ikke ønsket at kommunen skulle ta hele regninga selv, men heller bygge hallen som et spleiselag mellom kommune, idrettslag og private aktører.