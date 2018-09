Fotballfans raserte pub i Oslo

Far og sønn funnet døde i bolig på Elverum

Saken oppdateres.

Fotballpøblene kastet stoler og bord samtidig som de knuste glass og vinduer inne på Oslo-puben. Opptrinnet varte i under et minutt, og ingen personer kom til skade.

– Det var faktisk en politipatrulje som kom over hendelsen klokken 23.04. Da hadde gjerningsmennene akkurat forlatt stedet. Meldingen har gått ut til alle patruljer, og vi ser om vi kan finne dem, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Foranledningen til hendelsen skal ha vært at to Rosenborg-supportere oppholdt seg på Paddys pub. Politiet har ikke oversikt over om det var andre gjester til stede.

Gjerningsmennene er Vålerenga-supportere og medlemmer av supportergrupperingen «Isko Boys», som politiet omtaler som risikosupportere. Flere av gruppens medlemmer har tidligere vært utestengt fra fotballstadioner omkring i landet.

– De er ikke vanlige supportere som drar på kamp og har det gøy. I stedet oppsøker de supportere fra andre lag og lager bråk. For fotballklubbene er det selvsagt kjedelig, for det ødelegger jo litt for deres omdømme, forklarer Grøttum.

Vålerenga møter Rosenborg på Ullevaal stadion klokken 20 søndag kveld.