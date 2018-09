Fotballforbundet tar grep etter tomme tribuner og kraftig kritikk

Oppgjøret betydde noe ekstra for Molid: – Det er veldig spesielt for meg

Under 7000 tilskuere tok seg bryet med å se Norges 2–0-seier over Kypros i Nations League-åpningen for en uke siden.

Det betyr at over 20.000 seter sto tomme da Stefan Johansen scoret to og ga det norske herrelandslaget en drømmestart på veien mot EM i 2020.

Billettpriser på 300 kroner for voksne på kortsiden – og hele 500 kroner for en plass på langsiden – fikk store deler av skylda, noe NFF også innrømmer på egne nettsider. Nå har Norges Fotballforbund tatt grep før hjemmekampene mot Slovenia og Bulgaria i oktober.

– Priset oss for høyt

– De to kampene blir helt avgjørende for om vi kan kjempe om en EM-plass gjennom Nations League. Vi ønsker fullt trykk på tribunen, og når tilbakemeldingen fra publikum var at vi priset oss for høyt sist, så ønsker vi nå å gå langt i motsatt retning, sier fungerende generalsekretær i NFF, Kai-Erik Arstad, til fotball.no.

Nå senkes prisene ned mot 200 kroner for hele stadion. Voksne, studenter og honnør kommer inn for hundrelappen.

– Vi kjører det vi kaller en kampanjepris til disse to kampene, og håper det kan være et viktig bidrag til at folk i får lyst til å komme på kamp, fortsetter Arstad.

Bør helst vinne

De som allerede har kjøpt billett tilbys en landslagsdrakt på kjøpet, eller pengene refundert.

Norge tapte 1–0 mot Bulgaria i Sofia bare dager etter seieren over Kypros, og må dermed ha revansje i hjemmekampene for å henge med i kampen om gruppeseier i Nations League. Det gir en «ekstramulighet» til å kjempe om EM-plass til mesterskapet i 2020.