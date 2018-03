Fotballpresidenten skal ikke se kvinnenes serieåpning

Saken oppdateres.

Fotballpresident Terje Svendsen gleder seg til seriestarten til kvinnenes, men skal ikke se kampen mellom Vålerenga og LSK kvinner lørdag.

– Jeg ser fram til starten av kvinnenes eliteserie selv om vinteren har gitt oss noen utfordringer, sa Terje Svendsen under kvinnenes kickoff på Ullevaal.

Fotballpresidenten mente at det nå kanskje er på tide at tide at noen av lagene utfordrer LSK og får den sportslige framgangen slik at de blir attraktive.

– Jeg skal se noen kvinnekamper denne sesongen, men får ikke med meg serieåpningen. Jeg skal ha med meg landskampen mot Australia fredag, sa fotballpresidenten.

– Jeg så flere kamper i Toppserien enn i Eliteserien i fjor, forsvarte Svendsen seg med.