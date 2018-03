Fotballtinget: «NFF-styret likte ingen av forslagene fra klubbene. Det er hvert fall ingen oppmuntring»

Etter å ha prøvd å redde to gamle hus, endte Tone med å bygge et nytt

Nå må det først sies at «raser» sjelden er et dekkende ord, vi må skrive det på tidens trang til sterke uttrykk. Rabalderet i NFF er ikke verre enn man kan vente i en så stor virksomhet.

Men at fotballfolket på Ullevaal har noen problemer å stri med, er i hvert fall klart. Da må det gjøre godt å få hvile ut gjennom to tingdager denne helgen. I NFF er det økonomisk velstand, og ethvert endringsforslag fra klubbene stemmes ned med et smil. Saken er at NFF, midt oppi all kritikk, er en seriøs, velfungerende og profesjonell organisasjon.

Fotballtinget nå til dags er fjernt fra tidligere tider, da taleføre representanter, gjerne fra småklubber, spratt opp og gjorde dagen interessant, i eller utenfor dagsorden. Her kunne sterke ord fyke gjennom luften, her kunne overraskende benkeforslag snu debatter på hodet.

Orden og ro

Med årene er tinget i Norges Fotballforbund blitt så strømlinjet at slikt er umulig. Nå er tinget mer å sammenligne med en sosial happening, som er både nyttig og viktig, men mindre interessant som arena for meningsbrytninger.

De som mener at tinget er blitt for toppstyrt, finner næring i forslagene som var kommet inn til årets ting – 25 i alt, fire fra forbundsstyret selv, 21 fra klubber.

«Forslaget støttes ikke», var forbundsstyrets innstilling til alle de 21 forslagene.

Det trenger ikke være noe galt i dette, forslagene var kanskje for skrale. Men det understreker at det ikke er lett for klubbene å komme noen vei. Det er i hvert fall ingen oppmuntring til å komme med nye forslag til neste ting.

Nå har et utvalg sett på hvordan tinget kan gjøres mer fascinerende.

Avspark og fotballfest

Denne helgen skulle være den store sesongstarten i norsk fotball, pauker og basuner. Ting lørdag og søndag, avspark-arrangement med trenere og spillere mandag ettermiddag fulgt av Mesterfinalen Lillestrøm-Rosenborg.

Kulden tok den. Kulden har også ført til at motstanden mot så tidlig seriestart har vokst til en storm, spesielt fra supporterklubbene. Seriestarten er basert på flaks med været.

Argumentene for å begynne så tidlig slår ikke an i sprengkulde. Tanken er at norske fotballspillere skal bli bedre ved at sesongen forlenges. Nivået skal løftes ved et par serierunder i kulde, i stedet for at alle de ledige midtukene utover sommeren benyttes. Forbundet har til og med gitt klubbene en pause etter at fotball-VM er avsluttet 15. juli, så det er spilledager nok. Men å konkurrere to ganger i uken, som man gjør i andre land og idretter, er for hardt for norske spillere.

Argumenter om tidlig seriestart

Et annet argument er at det må ligge et par serierunder før første landskamp (i år Norge-Australia 23. mars) slik at spillerne skal være i form til å møte internasjonal motstand.

Altså – 200 norske fotballspillere skal trosse kulden, foran noen få tilskuere, for at et par av dem skal være med i landslagstroppen. For vi vet at nesten alle i Lagerbäcks gjeng vil komme fra ligaer der det har vært sesong siden august.

Men enkle argumenter har grobunn i en fotballnasjon som streber mot de store høyder med begrensede forutsetninger.

Uansett – det er likevel slik: Det blir spennende, i år igjen, samme hva kalenderen viser. Klarer Molde å erte Rosenborg, er Start noe mer enn store ord, finner Strømsgodset tilbake til finspillet fra vinneråret 2013, begynner Vålerenga å ligne et fotballag igjen?

Artig nok. Men det blir på TV, ja.