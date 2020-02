Fotballtoppen fra Qatar betalte millioner til Fifa. Da trakk de tilbake den alvorlige anklagen.

Tilskuer sendte opp drone under sprintfinalen i Granåsen

Torsdag ble det kjent at påtalemyndigheten i Sveits har tatt ut tiltale mot en av Fotball-Europas mektigste menn. Paris Saint-Germain-president Nasser al-Khelaifi risikerer nå å bli dømt i den foreløpig siste akten i Fifa-skandalen.

Han må nå svare på hvorfor han gratis lånte ut en luksusvilla på Sardinia til Jerome Valcke i 18 måneder. Påtalemyndigheten mener dette hadde en verdi på mellom 9 og 18 millioner kroner.

Valcke var da generalsekretær i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Det var han frem til han måtte gå av i skam i 2015.

Al-Khelaifi er også formann i TV-selskapet BeIN Sports fra Qatar. De kjøpte tilfeldigvis rettighetene til fotball-VM i samme periode. Han er nå tiltalt for å ha oppfordret Valcke til å gjøre en kriminell handling.

Valcke er tiltalt for å ha tatt imot bestikkelser og for å ha forfalsket dokumenter. En tredje mann tiltalt for å ha bestukket Valcke.

Al-Khelaifi var i utgangspunktet også siktet for det samme. Det ville gjort tiltalen mot ham enda mer alvorlig.

Betalte minst 9,5 millioner kroner

Påtalemyndigheten opplyste imidlertid torsdag at qatareren slipper tiltale på dette punktet. Årsaken er at Fifa har trukket tilbake anklagen om bestikkelser. Lovene i Sveits sier da at det ikke er mulig å ta ut tiltale i en slik sak.

Al-Khelaifi brukte dette for alt det var verdt da han torsdag kommenterte tiltalen som fortsatt står mot ham.

The Times skriver nå mer om bakgrunnen for at Fifa trakk anklagen.

Ifølge den engelske avisen ble de to partene enige om et forlik sist måned. Al-Khelaifi skal ha betalt mer enn 9,5 millioner kroner (1 million sveitserfranc) til Fifa.

VM-arrangørene Qatar

Al-Khelaifi er i kraft av sine roller en av de aller mektigste innen fotballen i Qatar. Landet skal som kjent arrangere VM i 2022. Avgjørelsen om å gi mesterskapet til det lille oljelandet var svært omstridt. Anklagene om bestikkelser og korrupsjon i forbindelse med tildelingen har haglet.

Det var Fifas eksekutivkomité som tok den overraskende avgjørelsen i 2010. Av de 22 medlemmene har et stort flertall blitt utestengt for brudd på de etiske reglene. Mange er også tiltalt eller dømt i straffesaker i forbindelse med korrupsjon.

En av dem som er utestengt fra Fifa og som for snart ti år siden stemte på Qatar, er Michel Platini. Han var den store favorittene til å erstatte skandaliserte Sepp Blatter som Fifa-president. Franskmannen måtte imidlertid trekke kandidaturet da han ble utestengt for å ha mottatt en «illojal utbetaling» på over 15 millioner kroner.

Han kjemper fortsatt for å renvaske seg selv, men blir møtt med en kald skulder av Fifa.

I et intervju med The Times sier han dette om at organisasjonen nå har droppet anklagene mot al-Khelaifi.

– Det er veldig rart at Fifa etter tre år kommer til enighet. Det er veldig rart. De dømmer ikke Platini og folk fra Qatar på samme måte i Fifa.

PS: al-Khelaifi er fortsatt siktet i en annen bestikkelsessak i Frankrike. Der er han anklaget for å ha godkjent to ulovlige utbetalinger på tilsammen 32 millioner kroner i 2011. Franske etterforskere mener utbetalingene skjedde i forbindelse med tildelingen av friidretts-VM.

Qatar arrangerte dette i 2019. Al-Khelaifi nekter også der for å ha gjort noe galt.