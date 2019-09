Fotografen fikk ublidt møte med RBK-spiller: – Veldig ekkelt

- Et sjokk for Ap som styringsparti

Saken oppdateres.

Det er dagen derpå for Thomas Karlsen. Med en forslått nese og en plastret langfinger er formen stigende etter «karamellen» han plutselig fikk under søndagens 1–1-kamp mellom Vålerenga og Rosenborg i Oslo.

– Det er ikke så ille i dag. Verre står det til med kamerautstyret mitt. Både kamera og objektivet gikk med, så det ble en dyr affære, ler trønderfotografen på spørsmål om hvordan han har det under ett døgn etter uhellet på Intility Arena.

Det var etter litt over en halvtimes spill at Karlsen fikk Akintola veltende over seg bak den ene kortlinjen. I forkant ble RBKs nigerianske kantspiller skubbet til av VIF-backen Sam Adekugbe. Episoden var en av flere røffe dueller mellom de to i første omgang.

Se videoklipp av situasjonen:

Vet ikke hva han traff

TV-bildene var ikke pene å se på. Karlsen smalt tilsynelatende hodet i trappen bak seg. Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim virket oppriktig bekymret på direkten.

– Der fikk Akintola en ordentlig kilevink ... Men jeg tror det gikk verst utover fotografen der nede. Nei, nå begynner det å bli mange småekle situasjoner her, utbrøt Fredheim.

Selv mener Karlsen at det så verre ut enn det faktisk var.

– Jeg har sett et klipp som jeg fikk tilsendt i sosiale medier. Det ser for så vidt ganske ille ut, men jeg er litt usikker på hva jeg traff. Jeg fikk et slag i nesen og en finger som ble rød og blå.

Ble svimmel og hyperventilerte

Han legger kjapt inn at det ellers gikk «ganske greit», men lenge kjente han seg svimmel.

– Det var store, åpne sår og ganske mye blod fra langfingeren på høyrehånden. Jeg ble lagt på båre og ble liggende på den en stund å kave, for det var ubehagelig i topplokket, forteller Karlsen.

Først etter hvert kom smertene. Han syntes det verste var å ikke kunne bevege fingrene skikkelig.

– Jeg fikk veldig med prikking i armene og delvis lammelse i fingrene. Det var antagelig på grunn av oksygenmangel etter at jeg hadde hyperventilert en periode. Det kom seg da jeg fikk rot meg ned og pustet litt, men det var veldig ekkelt å ikke kunne bevege fingrene en stund.

Rett på nattbuss

Vålerenga-legen ville sende ham ned på legevakten, men Karlsen tok nattbussen hjem til Trondheim som planlagt.

– Behandlingen på stadion tok så lang tid, så jeg prioriterte å komme meg hjem. En stor takk til legen. Jeg ble tatt godt vare på.

Karlsen rakk å ta et bilde av duellen mellom Adekugbe og Akintola halvsekundet før kollisjonen.

– Men jeg oppfattet ikke at jeg var i fare før han plutselig var over meg. Jeg skjønte med en gang hva som hadde skjedd, og der og da var jeg mest irritert på at kameraet var ødelagt og at jeg ikke fikk tatt bilder. Objektivet gikk i flere biter og ble helt knust.

Spillerne beklaget

Som hobbyfotograf må han selv koste på seg eget kamerautstyr.

– Nå må jeg kjøpte nytt av egen lomme. Det er surt å måtte punge ut opp mot 50.000 kroner ekstra, sier Karlsen, som dekker Rosenborg-kamper for supporternettstedet rbkweb.no.

Han har fått unnskyldende meldinger fra både Akintola og Adekugbe.

– Jeg snakker mye med Akintola i sosiale medier. Han ba om unnskyldning, selv om det ikke akkurat var hans skyld. Det var han som ble dyttet. Senere beklaget også Vålerenga-spilleren. Det var «fair» gjort av begge to.

Med et eldre og dårligere kamera er Thomas Karlsen klar til å ta bilder igjen allerede når RBKs 2.-lag møter Verdal i 3. divisjon torsdag kveld.

Han satser å ha nytt utstyr på plass når Rosenborg tar imot Lillestrøm i neste seriekamp 14. september.