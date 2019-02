– Selnæs er på vei til Kina

Saken oppdateres.

Den franske storavisen L’Equipe skriver onsdag kveld at Ole Kristian Selnæs sitter på et fly på vei mot Kina. Adresseavisen sitter med opplysninger om at dette stemmer, og at en overgang til den kinesiske klubben Shenzhen skal være nært forstående.

Ifølge avisen har St. Etienne gitt midtbanespilleren lov til å gjennomføre den medisinske testen hos Shenzhen.

Overgangen har utviklet seg til å bli en såpeopera, og nordmannen er blitt svært upopulær blant sine egne supportere. Forhandlingene mellom klubbene skal ha stanset, men skal ha fått et gjennombrudd onsdag.

Dermed øker sjansen for at Selnæs forsvinner til kinesisk fotball. Ifølge den franske avisen er det snakk om en treårskontrakt til en verdi av nesten 100 millioner norske kroner. De spekulerer også i en overgangssum på rundt 100 millioner.

Det kinesiske overgangsvinduet stenger 28. februar.

Selnæs skal selv ønske overgangen, og oppførselen ble dårlig mottatt av fansen. Klubbens tilhengere hang opp et banner med teksten «Gå bort, forræder» utenfor treningsfeltet til klubben.

– Ole Selnæs er fortsatt Saint-Étienne-spiller. Han har gjenopptatt treningen. Vi har forklart ham at hans oppførsel var utilgivelig overfor lagkamerater, støtteapparatet og hele klubben, sa klubbdirektør Frederic Paquet om hendelsen tidligere i uken.

Selnæs skal ha beklaget egen oppførsel og vendt tilbake til trening.