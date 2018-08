Franske medier: Premier League-klubb fikk avslått bud på Ole Selnæs

Saken oppdateres.

Med det internasjonale overgangsvinduet åpent er storklubbene i Europa ute etter å forsterke stallene foran en ny sesong.

En av spillerne som ryktes å være aktuell for klubbskifte, er Ole Selnæs.

Trønderen hadde en strålende vårsesong for franske Saint-Étienne, da klubben spilte 13 kamper på rad uten tap og tok 32 poeng på de siste 16 kampene.

Selnæs ble ryktet til engelske Fulham allerede for to år siden. Den gang bød London-klubben 100 millioner kroner for midtbanespilleren, et bud den franske klubben avslo.

Tirsdag skriver flere franske franske medier at Saint-Étienne skal ha avslått et nytt bud på Selnæs fra Fulham. Premier League-klubben skal ha ønsket en låneavtale med opsjon på kjøp.

Teamtalk.com melder at Fulham skal være interessert i å komme tilbake med et nytt bud på 24-åringen fra Trondheim.

Mange nordmenn

Fulham er klubben til Selnæs’ landslagskollega Stefan Johansen. Laget rykket opp til Premier League i vår, og trenes av serbiske Slavisa Jokanovic.

Tidligere har flere nordmenn spilt hjemmekampene sine på Craven Cottage ved bredden av Themsen, blant annet Brede Hangeland, John Arne Riise, Bjørn Helge Riise og Erik Nevland.

Ole Selnæs ble solgt til Saint-Étienne på nyåret i 2016 etter storspill i RBK-drakten. Daværende Rosenborg-trener spådde at midtbaneeleganten kom til å bli solgt til en Premier League-klubb innen et par år.

– Ingenting har dukket opp ennå, og jeg har i grunnen ikke tenkt noe på det heller. Kommer det noe på bordet får jeg ta stilling til det der og da, men det er ikke slik at jeg går rundt og tenker på en overgang, sa Selnæs til Adresseavisen tidligere i sommer.

24-åringen har kontrakt til juni 2020 med «Les Verts». Klubben endte på sjuendeplass i Ligue 1 i fjor.