Frykter dette skal ødelegge for Norge: – Noen av de verste jeg har vært borti

For at ikke Norge skal havne i Nations League-trøbbel, må Bulgaria slås på Ullevaal tirsdag kveld.

Bulgarerne er det eneste laget som har slått det norske laget i 2018. Lars Lagerbäcks utvalgte gikk rett i den bulgarske fellen i Sofia forrige runde og lot seg frustrere kraftig av det de mente var usportslig oppførsel fra hjemmelaget.

Markus Henriksen mener at tirsdagens motstander er blant de verste i klassen.

– De er noen av de verste jeg har vært borti, men det er også noe av det som er artig med internasjonal fotball. Det er forskjell fra land til land, sier trønderen.

I Sofia var den effektive spilletiden i annen omgang på rundt 20 minutter, ifølge Lars Lagerbäck. Ved flere anledninger ble hjemmelagets spillere liggende lenge på gresset, men var friske og raske igjen så fort spillet ble satt i gang.

Det taklet det norske laget dårlig.

– Vi ble revet med og det var litt mye klaging på dommeren, sier Henriksen, som mener det er viktig at han og lagkameratene ikke blir vippet av pinnen på samme måte denne gangen.

Taklet ikke frustrasjonen

– Det er også viktig med en kampleder som er dyktig og ser hva som er tjuvtriks og ikke stopper spillet for mye. De fikk jo altfor mye stopp i spillet sist. Det sier seg selv at om dommeren blåser på alt så dreper det jo kampen uansett hvor fokusert og motivert du er. Vi skal gi dem juling, men på en fair måte, sier Henriksen.

Lars Lagerbäck har brukt mye tid inn mot og under denne landslagssamlingen på å snakke om at laget hans må takle den bulgarske tilnærmingen til spillet på en bedre måte.

– Vi har hatt en stor gjennomgang av den forrige kampen. Det er ikke for å kritisere Bulgaria, men for at vi skal lære oss at uansett hva motstanderen gjør og dommeren dømmer, så må vi ha fokus på oss selv. Blir vi stresset som vi ble der, så blir vi et dårligere lag og dårligere spillere, sier Lagerbäck.

Han mente laget falt tilbake til syndene fra hans første kamp som sjef, det smertefulle tapet for Nord-Irland våren 2017.

Beundrer de kyniske ferdighetene

Han mener det ligger i bulgarernes fotball-DNA å utnytte de mulighetene dommeren gir dem i kamper.

– De er gode på det, så uansett hva man synes om fair play så er det bare å beundre dem det. Det er jo dommeren som legger listen, sier svensken.

Mot Kypros dukket det plutselig opp en ekstra ball på banen da bulgarerne hadde tatt ledelsen.

Lagerbäck så imidlertid mye annet i den kampen som han lot seg imponere av. Han mener det er en kompliment til trenerkollega Petar Hubtsjev at laget ser ut til å ha fått en ny dimensjon i spillet.

– De jobber veldig hardt og hele laget gjør det sammen. De har et veldig bra forsvarsspill og så er de supereffektive foran mål. de skaper ikke mye, men scorer de målene de trenger.