Full forvirring rundt Mix Diskerud: – Verdens mest hemmelighetsfulle mann

De ga St. Olav et gledelig førjulssjokk

Roma-fans stormet pub: To menn pågrepet for drapsforsøk før Liverpool-kampen

Pengespill-sjef Morten Klein rister på hodet over lovforslag – mener det virker mot sin hensikt

Roma-fans stormet pub: To menn pågrepet for drapsforsøk før Liverpool-kampen

Saken oppdateres.

Den tidligere Stabæk- og Rosenborg-spilleren Mikkel Morgenstar Pålssønn Diskerud – best kjent som «Mix» – tilhører Manchester City. Men han er for øyeblikket lånt ut til den svenske storklubben IFK Göteborg.

Ingen vil imidlertid fortelle hvor lenge midtbanespilleren blir værende, skriver den svenske avisen Göteborgs-Tidningen.

Ifølge IFK Göteborgs sportssjef Mats Gren er det Manchester City som har gitt ordre om hemmelighetskremmeriet.

På boligjakt?

Selv har Diskerud fortalt at han trives i den svenske storklubben. Ifølge Göteborgs-Tidningen prøver midtbanespilleren dessuten å kjøpe seg bolig i byen. Det tolkes som et tegn på at belager seg på å bli værende.

Men en bekreftelse foreligger altså ikke – fra verken IFK Göteborg eller Manchester City.

«Jeg blir i hvert fall i tre kamper til», sa Diskerud selv etter 1–2-tapet for Hammarby i april. Siden har IFK spilt tre kamper – mot Östersund, Dalkurd og AIK.

Før AIK-kampen sa Diskerud:

– Jeg vet ikke. Det er ikke jeg som bestemmer så mye. Jeg har sagt at jeg trives og gjerne fortsetter. Iblant vet jeg hva som skjer i diskusjonene, men andre ganger vet jeg ingenting. Nå vet jeg ikke så mye. Jeg håper det løser seg, sa han til Aftonbladet i forrige uke.

– Verdens mest hemmelighetsfulle mann

Diskerud spilte også forrige sesong for IFK Göteborg, der han etter hvert er blitt en viktig brikke.

– Ærlig talt må Mix være verdens mest hemmelighetsfulle mann. Jeg har, med hånden på hjertet, ingen anelse hva som skjer med ham, har lagkamerat Emil Salomonsson uttalt.

Det var i januar at Manchester City kjøpte ham fra samarbeidsklubben New York City. Det er imidlertid lite trolig at han vil få muligheten i Citys A-lag.