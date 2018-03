Full forvirring rundt Zlatans landslagsfremtid: – Han har sluttet. Det er sånn det er.

Paradise Hotel gjør ikke verden til et bedre sted, men sannelig ikke til et verre heller

Etter EM i 2016 takket Zlatan Ibrahimovic nei til videre spill på det svenske landslaget. Men da Sverige kvalifiserte seg til VM i Russland i sommer, begynte den svenske stjernen å åpne døren på gløtt.

Nå kan det virke som om døren er mer enn bare på gløtt.

For i sitt første intervju som Los Angeles Galaxy-spiller, fortalte Zlatan at det svenske fotballforbundet ringte ham hver dag. Flere mener at overgangen til klubben i California er et steg for å spille seg i form til nettopp VM.

– Om jeg vil, er jeg der. Om jeg ikke vil, så er jeg ikke der. Jeg er veldig lysten på å spille fotball, og når jeg begynner med det igjen, får vi se hva som skjer, sier Zlatan til klubbens nettside.

– De prater om hvordan det går

Striden mellom Zlatan og det svanske landslaget har pågått i flere år. Det har vært tydelige konflikter, både internt og i mediene.

Det var altså Zlatan selv som sa nei til landslagsspill i 2016. Da hadde det vært misnøye med at han hadde fått særbehandling i den gule landslagsdrakten. Nå åpner han altså for igjen å spille landslagsfotball. Så er spørsmålet: Er det realistisk å tro på Zlatan i VM?

– Vi må være tydelig med begrepene her. Fotballandslaget er jo oss som jobber med laget, og der er jeg landslagssjef. Jeg har ingen kontakt med spillere som har sagt nei til landslaget, sier landslagssjef Janne Andersson til SVT.

Begrepet han sikter til, er kontakten med landslaget. Han mener det ikke finnes noen kontakt mellom landslaget og Zlatan, men kontakt mellom kjente.

– Generalsekretær Håkan Sjöstrand, som er Manchester United-supporter fra barndommen og som kjenner Zlatan fra hans tid på landslaget, har jo en kontakt. Men det er på fotballforbundets vegne, ikke for landslagets del. Det er ikke rart at de prater. Men det er ikke om landslaget og innkallelser hit de prater om. De prater vel om hvordan det går, sier Andersson.

Som han sier til Expressen:

– For meg er det ingen tvil om at det er jeg som er landslagssjef og det er jeg som tar ut laget.

– Han har sluttet. Det er sånn det er.

For Andersson har vært opptatt av nettopp det å bygge et lag. Han vet at ingen kan få særbehandling dersom laget skal fungere sammen.

Etter Sveriges treningskamp mot Chile fikk også Ola Toivonen spørsmål om situasjonen rundt Zlatan. Angrepsspilleren, som nå spiller i Toulouse, mener det ikke er gitt at Zlatan i det hele tatt får en plass i troppen, selv om han ønsker det.

– Konkurransen er hard. Sånn skal det være i landslag, sier Toivonen og forteller om hvordan de svenske landslagsspissene har prestert rundt om i Europa i det siste.

– Det er sånn vi trenger at det er. Om Zlatan kommer tilbake, det vet vi jo ikke. Han har sluttet, det er sånn det er akkurat nå, sier Toivonen til SVT.