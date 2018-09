Full krise i United: Klubblegende refser spillernes innsats

Appen som skal sørge for god eldreomsorg

Saken oppdateres.

West Ham - Manchester United 3–1

En hardt presset José Mourinho får neppe arbeidsro etter at West Ham slo Manchester United 3–1.

Det er lite som har stemt for Manchester-laget den siste uken. Etter poengdeling hjemme mot Wolverhampton, ligacupexit mot Derby og vrakingen av Paul Pogba som kaptein trengte rødtrøyene sårt en seier borte mot West Ham.

Slik ble det riktignok ikke. Vertene kjempet tappert og kunne innkassere sin første ligahjemmeseier for sesongen takket være Felipe Anderson, Marko Arnautovic og et selvmål av Victor Lindelöf. Marcus Rashford scoret for gjestene.

– Når et lag som ligger så mentalt nede som vi gjør, får 1-0 mot oss etter fem minutter, så er ikke den beste måten å starte på. Et mål som var offside, så hadde vi hatt VAR (videodømming), ville ikke målet stått. En feil av linjemann, sa José Mourinho på et TV 2-sendt intervju etter kampslutt.

Mener West Ham fikk dommerhjelp

– Vår respons på det var god, men så får vi 2-0 ut av ingenting. Vi visste at vi burde dekke Yarmolenko bedre, han har en veldig god fot. Der var vi ikke aggressive nok. Et offsidemål og et selvmål, oppsummerer Mourinho på samme kanal.

Og portugiseren mente Zabaletas behandling av Rashford før Marko Arnautovic punkterte kampen med sin 3–1-scoring etter 74 minutter, burde blitt straffet.

– Pablo Zabaleta hadde ingen intensjon om å ta ballen. Han bare poler ned Marcus Rashford. Fra feil av linjedommer til feil av dommeren, fastslår Manchester United-manageren.

Etter kampen er tidligere United-helt Paul Scholes kritisk. Ikke til dommerne, men til Manchester United.

– Dette har ikke vært bra, har det? Det vi har hørt komme fra Manchester United hele uken, er innstilling. Mourinho har ikke vært fornøyd med spillernes innstilling. Fra start i dag var innstillingen helt feil. De lot West Ham kontrollere kampen, sier han på BT Sports.

Har José Mourinho mistet det? Dette taler for, og dette taler imot.

– Ikke det fansen vil se

Heller ikke midtstopperlegenden Rio Ferdinand var spesielt imponert over gamleklubben,

– Det handler ikke om hvordan du setter opp laget. Det er når fløyta går at du er nødt til å få momentum. Man United har så og si en back-sekser. Alle på stadion forventer at Man United skal komme hit og legge seg bakpå og det er tonen i første omgang, sier Ferdinand på BT Sports.

– Det er ikke det Man Utd-fans ønsker å se. Du er nødt til å ha med deg det grunnleggende og dette er det som skjer når du har med deg spillere som spiller der de ikke er vant til å spille, legger han til.

Manchester United har dermed tapt halvparten av sesongens kamper. Det er langt ifra en optimal oppladning før tøffe oppgjør mot blant annet Chelsea (b), Juventus (h) og Valencia (h) den kommende måneden.

Lekker hælflikk

Begge lag slet med skader før lørdagens oppgjør, men mange øyenbryn reiste seg da Mourinho valgte å utelate Alexis Sánchez og Antonio Valencia fra troppen.

West Ham fikk en pangstart på eget gress. En hårfint offsideplassert Pablo Zabaleta ble fint spilt fri på kanten og sentret enkelt inn til Felipe Anderson som vartet opp med en lekker hælflikk.

Gleden ble større like før pause for hjemmesupporterne som før oppgjøret hadde til gode en trepoeng på London Stadium i årets sesong. Andrij Jarmolenkos skudd endte vi en uheldig Victor Lindelöf, og svenskens retningsforandring var tilstrekkelig til at David de Gea var utspilt.

Leste du Lars Tjærnås analyse av Mourinho/Pogba-situasjonen? «I denne konflikten mangler José Mourinho det viktigste».

Arnautović avgjorde

Det var neppe fryd og gammen som preget Mourinhos pauseprat, og gjestene styrte det meste i andreomgang. Marouane Fellaini var svært nede med å heade inn reduseringen etter drøye timen, men Lukasz Fabianski avverget nede ved stolperota på strålende vis.

Reduseringen skulle likevel komme. Marcus Rashford ble tilsynelatende inspirert av Felipe Andersons scoring og svarte med en enda lekrere hælscoring. Briten snek fram på en corner og flikket ballen forbi første stolpe etter 70 minutter.

Spenningen varte likevel ikke lenge. Skadepregede Marko Arnautovic klarte ikke bare å bli klar til oppgjøret, men snaue kvarteret før slutt fastsatte i samme slengen sluttresultatet til 3–1. Manchester-forsvaret var urovekkende åpent, og Mark Noble fikk en enkel jobb med å spille gjennom østerrikeren.

