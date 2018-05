Gersbach er tilbake i Trondheim

Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Vil ha ni års fengsel for mor etter at datter (3) døde

Vålerenga og Stabæk er blitt anklaget for å «støvsuge Stor-Oslo» for talenter. Nå vil de bedre forholdet til sine naboer.

Saken oppdateres.

Venstrebacken Alex Gersbach, som ble utleid til franske Lens i januar, er tilbake i Trondheim.

Han kom ikke med i den australske VM-troppen, og er på plass på Lerkendal for å se RBKs 16. mai-kamp mot Lillestrøm.

At Gersbach er tilbake i byen betyr imidlertid ikke at han er spilleklar for RBK igjen. Låneavtalen med franskmennene går ut juni, og ifølge RBKs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, er det for tidlig å si hva som vil skje med Gersbach og fremtiden:

– Alex skal ha litt ferie og slike ting nå, men kommer selvsagt til å trene med oss når han er i byen. Sesongen i Frankrike er over, og da er det helt naturlig at han er tilbake, sier han til Adresseavisen.

– Betyr dette at han er RBK-spiller igjen?

– Hva som skjer, er litt for tidlig å svare på. Han vil uansett ikke kunne være spilleklar før overgangsvinduet åpner igjen, svare Bjørnebye.

Dette åpner ikke før 19. juli.

RBK hentet danske Malte Amundsen i vinter. Den unge dansken har så langt slitt med spilletiden etter overgangen.

Gersbach fikk tilsammen tolv kamper for Lens i Ligue 2, og to cupkamper. Han var aktuell i VM-troppen til Australia, og var en del av bruttotroppen.

Men da listen over de 26 spillerne som skal på treningsleir i Antalya ble offentliggjort i går, sto ikke navnet til Gersbach der. Det betyr at han ikke reiser til Russland.

Backtalentet ble hentet til Rosenborg før 2016-sesongen, og har tilsammen 34 kamper for Rosenborg.