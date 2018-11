Gigantene møtes til «århundrets kamp»: – Hele kontinentet har ventet på dette i 58 år.

Saken oppdateres.

Se for deg at Barcelona og Real Madrid eller Liverpool og Manchester United møtes i Champions League-finalen. Det er der listen ligger når de to argentinske storklubbene Boca Juniors og River Plate lørdag møtes i det første av to finaleoppgjør i Copa Libertadores, Sør-Amerikas svar på Champions League.

De to motstanderne er Sør-Amerikas to store fotballgiganter. Tilsammen har de vunnet 69 argentinske ligatitler og Copa Libertadores ni ganger.

I tillegg kommer begge klubbene fra hovedstaden Buenos Aires – de er så bitre fiender man kan få blitt. På lørdag møtes de i en finalekamp for første gang i Copa Libertadores’ 58 år lange historie.

– Hele Sør-Amerika har ventet på denne kampen i 58 år. Det kommer til å bli enda villere enn vanlig. Denne kampen vil bli stående som en spesiell kamp for alltid, sier Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud.

LES OGSÅ: Dro fra pengebingen i England – mangedoblet verdien i Tyskland

Århundrets kamp?

Finalen spilles over to kamper. Det første oppgjøret spilles lørdag, på Bocas stadion La Bombonera. Returoppgjøret er 24. november på River Plates El Monumental.

Lite virker viktigere for argentinerne enn kampene mellom de to erkerivalene. De to finalekampene spilles uten at bortelagets supportere får komme inn på stadion. Slik har det vært siden 2013, for å unngå voldelige sammenstøt. Oppgjørene splitter familier og venner.

– Dette er så ekte som du får det. Kamper som «El Clásico» (Barcelona-Real Madrid) har selvfølgelig et høyere nivå, men denne kampen er ikke gjennomkommersialisert på samme måte. Dette er mer fotball som det skal være, sier Bø Tosterud, som skal kommentere kampen på Eurosport.

Den kommende bataljen har vakt stor oppsikt. Flere medier omtaler det som «århundrets kamp». Den spanske avisen AS skriver at Russlands president Vladimir Putin kommer til å overvære returoppgjøret. Putin befinner seg da i Argentina i forbindelse med G20-møtet som finner sted i Buenos Aires i samme tidsrom.

FIKK DU MED DEG? Her oppdager Magnus Carlsen arrangørens tabbe

Verdens største lokaloppgjør?

Oppgjøret, som også kalles «Superclásico», toppet i 2016 fotballmagasinet FourFourTwos liste over verdens 50 største lokaloppgjør.

Man må helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet for å finne grunnen til den enorme rivaliseringen mellom Boca- og River-fansen.

I 1905 ønsket en gjeng italienske immigranter å starte en fotballklubb i arbeidsklassestrøket La Boca i Buenos Aires. Slik startet Boca Juniors. River Plate hadde blitt grunnlagt i nærheten bare noen år tidligere, men klubben flyttet etter hvert til et av byens rikere områder. Boca-River har derfor blitt et slags symbol på kampen mellom fattige og rike.

– Det gjenspeiler seg ikke noe spesielt i fanskaren. Det blir litt som i Spania. Real Madrid var laget til etablissement og diktator Franco, men de har fans fra arbeiderklassen også, sier Johannes Nymark.

Han er pensjonert førsteamanuensis i spansk ved Norges Handelshøyskole, i tillegg til å være forfatter av fotballboken «Verdas viktigste bagatell», som ble utgitt i 2002. Nymark forklarer at både Boca og River har helt unike posisjoner i argentinsk fotball.

– For argentinske fotballfans er dette det største som kan skje. Det er de to store lagene. Alle holder med et av disse lagene, uansett hvor man kommer fra eller hvilken annen klubb man heier på i utgangspunktet.

Ingen bortefans

Så hvorfor betyr fotballen så enormt mye for argentinerne? Nymark mener svaret på det spørsmålet ligger i landets blodige historie.

– Fotballen har vært noe som har samlet nasjonen, også har de noen av verdenshistoriens beste fotballspillere, sier Nymark, som trekker frem spillere som Diego Maradona og Real Madrid-legenden Alfredo Di Stéfano.

Flere av landets største helter har spilt for enten Boca eller River. Maradona spilte for eksempel for Boca.

Nettopp Maradona er det vanskelig å komme utenom i argentinsk fotballhistorie. Nymark forteller at ballkunstnerens to mål mot England i VM i 1986 bidro til å styrke fotballens posisjon i Argentina.

– Det var noen år etter at Argentina tapte Falklandskrigen mot Storbritannia. Seieren i VM-semifinalen mot England i 1986 ble sett på som en slags revansje, sier Nymark.

En annen faktor er at Argentina ble styrt av et voldelig militærdiktatur mellom 1976 og 1983. Det er usikkert hvor mange mennesker som forsvant i denne perioden, men tallene varierer mellom 13 000 og 30 000. I 1978 arrangerte landet fotball-VM. Det var en perfekt propagandamulighet for diktaturet, men Nymark forteller at også at fotballstadionene ble en arena der folket kunne komme med deres meninger.

– Man kan på mange måter ta temperaturen på stemningen i folket inne på en fotballstadion. Fotballen ble en måte for argentinerne å gi uttrykk for deres misnøye med det ekstremt brutale diktaturet.

Kampen vises på Eurosport Norge.