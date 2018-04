Gir begge spissene tillit fra start

Trump går over grensen, men EU mener det samme

Saken oppdateres.

Ranheim-trener Svein Maalen forsøkte de to sammen for første gang borte mot Sandefjord, da Michael Karlsen kom inn på stillingen 1–0 til hjemmelaget tjue minutter før full tid.

Ved kampslutt kunne han fastslå at det ga suksess. For Ranheim-gjengen dro hjem til fjæra med tre poeng i bagasjen etter at Helmersen avgjorde i kampens siste minutt.

Mot Lillestrøm søndag får de to starte sammen for aller første gang. Karlsen blir midtspiss, mens Helmersen tar rollen som høyreving. De to får Erik Tønne sammen med seg i angrepsrekken.

Øyvind Storflor er ikke med til Åråsen. Det er heller ikke den faste høyrebacken Aslak Fonn Witry, som sliter med en skade. Øyvind Alseth starter i hans sted, i det trener Maalen omtaler som en av de tøffeste kampene i sesongen.

Ranheim har hatt en fremragende start på sesongen, og står med ni poeng etter fire kamper. Lillestrøm har hatt det tyngre, og står med kun én seier og fire poeng etter fem runder.

Slik starter Ranheim på Åråsen (4–3–3): Even Barli - Øyvind Alseth, Daniel Kvande, Christian Eggen Rismark, Alexander Foosnæs - Mads Reginiussen, Eirik Valla Dønnem, Kristoffer Løkberg - Andreas Helmersen, Michael Karlsen, Eirik Tønne.

Benken: Magnus Lenes, Ivar Furu, Sivert Solli, Sondre Sørløkk, Simen Sandmæl.