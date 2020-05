Gladnyhet for toppklubbene - enige om TV-millioner

Saken oppdateres.

Norske toppklubber i fotball kommer til å få sårt tiltrengte utbetalinger fra TV-rettighetshaver Discovery denne måneden, melder VG.

TV-avtalen er verdt 400 millioner kroner i året. Nå er det inngått enighet om utbetaling av iallfall en del av avdragene som normalt skulle vært betalt for sesongen som fortsatt ikke har kommet i gang.

– Vi er enige om en foreløpig betaling for mai, i tillegg til betalingen for februar, som tar hensyn til usikkerheten for alle parter og at sesongen ikke har kommet i gang ennå, sier daglig leder Knut Kristvang i Fotball Media til VG.

Fotball Media er selskapet som forvalter medieavtalene på vegne av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball.

Kristvang kommenterer ikke hvor mye som betales nå, men etter det VG forstår er det ikke snakk om full betaling.

– Det er i ferd med å bli tomme kasser rundt omkring. Hver krone teller, sier administrerende direktør Leif Øverland til avisen. Han er direktør i Norsk Toppfotball, som representerer de 32 klubbene i Eliteserien og 1. divisjon menn.

Pengene fra medieavtalen fordeles først mellom fotballforbundet og Norsk Toppfotball. Sistnevntes andel fordeles deretter mellom klubbene.

Det er planer om sesongstart i Eliteserien 16. juni etter at myndighetene forrige uke åpnet for elitefotball i Norge igjen fra den datoen så lenge fotballens smittevernprotokoll overholdes.

De seks første serierundene skal gjennomføres som dobbel serie i grupper a fire lag, der hver gruppe er regionalt inndelt for å unngå mye reiseaktivitet. Terminlisten for disse gruppene vil bli trukket i direktesending på Dplay og Eurosport Norge lørdag 16. mai.