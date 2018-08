Flyturene tar like lang tid. Likevel koster turen i Norge over 200 kroner mer enn den til utlandet. Hvorfor?

Gode nyheter for norske lag? UEFA vurderer enda en europacup

Saken oppdateres.

Fra før har vi Champions League og Europaligaen. Nå vurderer UEFA å innføre en tredje europacup under Europaligaen, melder tyske SportBild.

Samtidig vurderer man å kutte i antall lag i Europaligaen fra 48 til 32, skriver avisen. Den tredje ligaen skal også få 32 lag, noe som kan være positivt for norske klubber.

– Flere klubber fra mindre fotballnasjoner, som Skandinavia og Øst-Europa, vil få større muligheter i Europa, skriver avisen.

Tidligere har det blitt vurdert å øke antall lag i Europaligaen til 64, men nå kan det altså se ut som om man heller velger å opprette en ny turnering.

Nyhetsbyrået AP meldte om at man vurderte slike endringer allerede for tre år siden. Den gangen var det snakk om at turnering nummer tre skulle bli innført fra 2018.

Forslaget til denne turneringen var blant annet at lag fra mindre nasjoner, som Norge, skulle få flere plasser i turneringen, men det blir altså vanskeligere å kvalifisere seg til Europaligaen.

Ifølge den tyske avisen har representanter fra UEFA diskutert forslaget i forkant av Champions League-trekningen torsdag kveld.

Dagens europacupsyklus varer frem til 2021. Den neste syklusen går fra 2021 til 2024.

Champions League skal fortsatt bestå av 32 lag, melder SportBild.