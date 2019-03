Graham Hansen jaktes av Barcelona og «alle de største klubbene»: – Hun kan velge fritt

Saken oppdateres.

En stor Barcelona-logo som spiser tre små Real Madrid-logoer. Bildet ble raskt delt av over 5000 Twitter-brukere etter at førstnevnte vant 3–0 borte mot erkerivalen 27. februar.

En av dem som retweetet, var Caroline Graham Hansen.

Landslagsstjernen avviser at det var et hint om hvor fotballfremtiden hennes ligger. Hun er bare utrolig begeistret for Lionel Messi & co. Nå er katalanerne blant storklubbene som ligger langflate etter 24-åringen.

– Vi har snakket med flere klubber. Barcelona er en av dem. Interessen for henne er veldig stor. Hun kan egentlig velge fritt blant de største klubbene, sier agenten hennes, Jens Oestreich, til Aftenposten. Hans jobb er naturligvis å skape blest rundt sin egen spiller, men faktum er at Graham Hansen nå står overfor et stort valg.

Det første hun må finne ut, er om hun skal bli i Tyskland eller forlate Wolfsburg etter denne sesongen. Tyskerne spilte Champions League-finale i 2016 og 2018, er blant verdens ypperste og vil gjerne beholde sin norske stjerne.

– Det går mest på hva jeg vil med fotballen videre. Ønsker jeg nye utfordringer, eller skal jeg bli der jeg er? Og hvordan tror jeg damefotballen ser ut om to-tre år? Det er mange små og store faktorer i et slikt valg, sier Graham Hansen til Aftenposten.

– Kan det være at du spiller i Barcelona neste sesong?

– Det vil tiden vise. Nå er jeg fornøyd med å være der jeg er, og vi har en spennende avslutning på sesongen. Jeg har ikke brukt så mye energi på hva fremtiden bringer, selv om det nærmer seg veldig at jeg må ta et valg.

– Du liker Messi, hvordan ville det vært å spille i samme drakt?

– Barca er en fantastisk klubb, men jeg skulle helst spilt sammen med ham, da. Det blir jo litt vanskelig. Haha.

Gigantene som satser

En viktig ingrediens i Wolfsburgs spennende sesongavslutning er kvartfinalene i Champions League mot Ada Hegerbergs Lyon. Første kamp spilles i Frankrike onsdag, med returmøte en uke senere.

Kampene er ekstremt viktige både for spiller og klubb. Ifølge Oestreich vil de vente til etter dobbeltoppgjøret med å ta en avgjørelse om neste sesong. Mange av de største profilene på kvinnesiden har kontrakter som strekker seg over sommeren. De fleste klubbskiftene skjer når avtaler er utløpt. Graham Hansen er derfor ekstra attraktiv på markedet denne sommeren, ifølge Oestreich.

Mange av de største klubbene på herresiden kjemper nå en hard kamp om å bli ledende også blant damene. Chelsea, Manchester City, Arsenal, Paris Saint-Germain, Lyon, Bayern München og Juventus er storklubber med ambisjoner. En viktig del av Graham Hansens vurdering er å se for seg hvordan utviklingen blir.

– Jeg tror det kommer opp flere klubber enn hva som er der nå. Så tror jeg at sommerens VM kommer til å gi en stor boost de neste årene. EM om to år er i England, som er fotballens hjemland. Det skjer mye, og det er utrolig kult at vi skal være en del av dette VM, sier hun om sommerens sluttspill i Frankrike.

Caroline Graham Hansen Født: 18.2.1995 Høyde: 178 cm Klubber: Lyn, Stabæk, Tyresö, Wolfsburg Landskamper/-mål: 70/25 Meritter: Seriemester med Stabæk i 2010 og 2013. Cupmester i 2011, 2012 og 2013. Seriemester med Wolfsburg i 2017 og 2018. Cupmester i 2015, 2016, 2017 og 2018. EM-sølv med Norge i 2013.

Én mot fire

Der har Graham Hansen og lagvenninnene satt et hårete mål. De skal ta Norges første VM-medalje siden 1995. Landslagssjef Martin Sjögren mener det er helt naturlig at «alle» storklubbene vil ha Graham Hansen. Han trekker spesielt frem de individuelle ferdighetene med ball.

– Hun er en som kan bryte mønster og få til noe helt på egen hånd. Hun er ekstremt god individuelt. Det er måten hun tar med seg ballen på. Om det er én, to eller tre motstandere, kan hun ta seg forbi. Mot Kina i Algarve cup, så vi at hun skapte noe én mot fire, forteller Sjögren.

EM for to år siden ble en stor nedtur for det norske laget. Siden den gang mener han at Graham Hansen har utviklet seg mye når det gjelder å bruke ferdighetene på den måten som tjener laget best. Han tror et klubb- og miljøskifte kan bidra til en ny gnist i karrieren.

– De som sikrer seg henne, vil ha tenkt ut en tydelig rolle som hun skal inn i. Hun blir en av stjernene.

Den «egentlige finalen»

På klubbnivå er det bare Champions League-medaljen som mangler i Caroline Graham Hansens velfylte samling. Hun anser sjansene mot Lyon i kvartfinalen som greie, selv om det er franskmennene som har sendt dem ut av turneringen de tre siste sesongene. Nå håper hun at alle gode ting er fire.

– Det er nok mange som ser på dette som den egentlige finalen, i og med at de to klubbene har vært så dominerende de siste 4–5 årene, sier hun.

Skulle Wolfsburg lykkes, kan det bli Champions League-finale 18. mai, to dager før landslaget samles til VM-oppladning i Oslo.

– Hvis det blir sånn, så får vi ta det når det kommer. Men jeg sier ikke nei takk til en Champions League-tittel og VM på en måned. Det går bra det!

Kanskje feirer hun alt med et klubbytte.