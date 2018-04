Grov keepertabbe førte Rosenborg opp på sølvplass i Eliteserien

Matchvinner Orry Larsen: – Jeg er skuffet over at jeg ikke har fått mer tillit

Saken oppdateres.

STRØMSGODSET - ROSENBORG 0–1

Siden Brann fortsatte sin seiersrekke i eliteserien med å slå Sandefjord søndag kveld, var det viktig for Rosenborg å slå Strømsgodset for ikke å havne åtte poeng bak serielederen.

På Marienlyst stadion var det imidlertid hjemmelaget som tok initiativet i åpningsminuttene. Marcus Pedersen markerte seg raskt foran Rosenborg-målet, men headingen til Godset-spissen gikk over André Hansen i RBK-målet.

Rosenborg, som har vært giftige på cornere så langt i sesongen, fikk fire muligheter fra hjørneflagget før pausen, uten at de klarte å omsette noen av dem til mål.

Men etter at hjemmelaget var mest aggressive de første ti minuttene, var det Rosenborg som overtok kontrollen. Og da drøye halvtimen var spilt, var det kaptein Mike Jensen som tegnet seg på scoringslista for første gang denne sesongen.

Avgjørelsen

I det 33. minuttet bestemte han seg for å sette Espen Bugge Pettersen i Strømsgodset-målet på prøve fra nesten 35 meter. Jensen kunne lade skuddfoten upresset og sekunder etterpå så han Bugge Pettersen slå ballen i eget mål, i stedet for å få ballen ut i feltet.

– Det er ingen vits i å spekulere på hva det var. En kjempetabbe, sa Bugge Pettersen til Eurosport før pausen om situasjonen som sendte Rosenborg i ledelsen.

– Skuddet flagret litt. Et viktig mål, fastslo Mike Jensen.

Rosenborg festet et godt grep om kampen etter scoringen, hadde ballen mest og tillot ikke hjemmelaget å komme til farlige sjanser. Dermed kunne lagene gå til pause på stillingen 0–1.

Pausen brukte Godset-trener Tor Ole Skullerud til å gi spillerne sine beskjed om at de skulle skru opp tempoet i kampen. Han mente spillerne var for seige de første 45 minuttene og ikke flinke nok til å utnytte rommene.

I det 50. minutt var Skullerud nær ved å få betalt for peptalken i pausen. Tempoet var absolutt skrudd opp noen hakk, og da ble Andre Hansen satt på skikkelig prøve av Eirik Ulland Andersen. Men dessverre for hjemmelaget vartet RBK-keeperen opp med en klasseredning og fikk slått ballen i stanga og ut.

Høy temperatur

Temperaturen i kampen holdt seg høy utover sammenlignet med de første 45 minuttene. Først fikk Alexander Søderlund gult kort etter en takling av Francisco Junior i en periode der Strømsgodset etablerte et skikkelig trøkk mot Rosenborg-målet.

Kort tid etterpå skrek hjemmefansen på hands på Mike Jensen etter en corner - uten at dommer Espen Eskås var enig.

Dommeren var derimot ikke i tvil om at han måtte markere seg da Marcus Pedersen taklet André Hansen som skulle spille ballen ut fra eget felt i det 65. minutt.

Svake innlegg

Andreomgangen ble underholdende, selv om den ikke vil huskes for pent spill. Innleggskvaliteten var ikke av det presise slaget, og da det var 20 minutter igjen av kampen, var det lite som tydet på at Strømsgodset ville få hull på byllen - selv om de hadde initativet i kampen og stresset Rosenborg i sluttminuttene.

Men selv om de løp mest og ville mest, var hjemmelaget alt for slurvete foran Rosenborgs mål denne søndagskvelden. Heller ikke fire tilleggsminutter var nok til at det fikk utligningen som de jaktet.

Med Even Hovland på banen har ikke Rosenborg sluppet inn mål. Hovland ble stopperkollega med Tore Reginiussen da han debuterte for RBK i lagets 4-0-seier over Molde 8. april, og sammen med Vegard Hedenstad og Birger Meling sørget RBKs forsvarsfirer for at søndagens kamp ble nok et oppgjør uten baklengsmål.

Kåre Ingebrigtsens lag har nå fire strake seire og ligger fem poeng bak Brann. Rosenborg har 14 poeng, mens lillebror i Trondheim, Ranheim, er på femteplass med 13 poeng.