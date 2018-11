Grusom omgang knuste alt RBK-håp

Saken oppdateres.

ROSENBORG – RB SALZBURG 2–5

LERKENDAL:

Fire kamper i Europaligaen. Fire tap. Etter fire Salzburg-mål i første omgang var Rosenborg sjanseløse, og står fortsatt med null poeng i gruppespillet.

Før kampstart hadde RBK-trener Rini Coolen tro på at de ville få til et bedre resultat enn 3–0-smellen mot Salzburg på bortebane.

– Vi har gjort hjemmeleksen vår, så forhåpentligvis blir det bedre i kveld, sa Coolen foran Lerkendal-publikummet før kampstart.

Salzburg rett i ledelsen

Men bedre gikk det helt klart ikke for Rosenborg i den første omgangen. Lagene kriget de første minuttene om initiativet i kampen, og den krigen var det Salzburg som vant. Etter fire minutter smalt det for første gang fra Salzburg. Takumi Minamino kom seg i skuddposisjon, og fyrte av et knallskudd som gikk langs bakken. André Hansen var ikke langt unna ballen, men måtte slå fast at den første Salzburg-målet var et faktum.

RBK forsøkte å slå tilbake kort tid etterpå, men skuddet fra kaptein Mike Jensen reddet Salzburg-keeper Alexander Walke.

Økte ledelsen

Det tok ikke mange minuttene etter det før Salzburg var svært nære ved å doble ledelsen. Bortelaget fikk for mye tid og rom i mellomrommet, og fikk tre gigantmuligheter til å sette ballen bak RBK-keeperen. Hansen fikk reddet det første skuddet på mesterlig vis. Det samme gjorde Rosenborg-keeperen med det andre skuddforsøket før returen gikk ut til Minamino, som blåste ballen over mål fra sju meter.

Salzburg beholdt initiativet i kampen etter trippelsjansen og Rosenborg ble presset bakover i banen. Og omgangen var 18 minutter gammel da det smalt igjen. Etter en perfekt langpasning i bakrommet havnet ballen til Minamino. Han sløste ikke bort mulighetene, og satte ballen kontant i kassa på nytt.

Godt RBK-forsøk

Etter 30 minutter kom det som var omgangens beste RBK-angrep. Anders Konradsen fikk sendt et godt innlegg mot Alexander Søderlund. Han styrte innlegget mot hjørnet, men Salzburg-keeperen strakk seg så lang han var og vartet opp med en toppredning. I stedet for at Rosenborg fikk en redusering, fikk han slått ballen ut til hjørnespark. På corneren var RBK også farlig frempå. Ballen havnet til slutt til Samuel Adegbenro, men han fikk ikke kranglet ballen i mål.

I stedet for RBK-utligning, fikk RBK nok en i fleisen. Etter nok et godt angrep kom Lalner til et innlegg på høyresiden. Det smarte innlegget gikk til Fredrik Gulbrandsen. Skuddet var hardt, og gikk rett forbi Hansen. Da var marerittstarten på kampen et faktum for Rosenborg.

Noen minutter senere kunne Salzburg ha gått opp til 0-3, men Haidara satte ballen like utenfor. Og da begynte publikum på Lerkendal å pipe.

Marerittomgang

Og verre skulle det bli for Rosenborg før pause. RBK forsøkte seg på en overgang, men Mike Jensen mistet ballen like over midtbanen. I stedet overtok Salzburg, og viste nok en gang frem strålende angrepsspill. Minamino hoppet over ballen som kom i hans retning, før han fikk den tilbake og kom til skudd. Hansen reddet det første forsøket, men returen satte Salzburg-spilleren i mål fra fem meter. Salzburg kunne dermed notere fire mål i målprotokollen til pause og ydmykelsen var total for RBK.

Rosenborg-mål

Etter en marerittomgang kom det første lyspunktet for Rosenborg da andre omgang var åtte minutter gammel. Nicklas Bendtner sendte en stikker til Samuel Adegbenro, som fikk dratt seg fordi Salzburg-forsvareren. Skuddet satte Adegbenro i den høyre stolpen, før ballen trillet inn i målet til en etterlengtet RBK-redusering.

Det ble en målrik start på andre omgang, og det gikk ikke lang tid før RBKs lille opptur i starten av andre omgang var over. Haidara dro seg nydelig forbi RBK-forsvaret og fikk sendt et innlegg til Minamino. Salzburg-spilleren sendte kula mot målet, og skuddet det gikk via en uheldig Even Hovland og i mål.

Bendtner-skudd

Salzburg fortsatte å presse etter målet, men ut av nesten ingenting kom Rosenborg til en ny mulighet. Nicklas Bendtner kom seg fri like utenfor 16-meteren. Han fyrte av et skudd, som gikk via kneet til Mike Jensen. Det var nok til at det satte ut Salzburg-keeperen og kapteinen noterte seg også på scoringslista.

Rosenborg fortsatte å ha initiativet i kampen etter scoringen, uten at de kom til de helt store målsjansene. Kampen dalte så i tempo og ebbet ut, og Salzburg kunne ta med seg en trygg borteseier hjem til Østerrike. Dermed står Rosenborg fortsatt med null poeng i årets gruppespill i Europaligaen, og så og si alt håp om Europa-avansement er ute.