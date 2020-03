Haaland må spille for tomme tribuner

Heimdal-russ med appell til politi og kommune: Legg mer til rette for oss

Saken oppdateres.

Det opplyser fransk politi. Årsaken er virusfrykt.

Erling Braut Haaland scoret begge målene til Dortmund da det tyske laget slo PSG 2-1 på eget gress. Da sto jubelen i taket blant de 66.000 tilskuere på Signal Iduna Park.

Det gjør den garantert ikke i onsdagens returoppgjør på Parc des Princes, uansett resultat. Fransk politi opplyser at kampen i Paris skal spilles for tomme tribuner.

I Frankrike har myndighetene forbudt forsamlinger på mer en 1000 mennesker for å unngå risiko for spredning av koronavirus. Over 1200 personer i landet er smittet, mens 19 mennesker har mistet livet.

Onsdagens mesterligakamp er ikke den eneste åttedelsfinalen i turneringen som vil bli spilt uten tilskuere. Dagen før må Valencia og Atalanta spille foran titusenvis av tomme seter. I løpet av mandagen vil det også bli tatt stilling til om onsdagens oppgjør mellom Leipzig og Tottenham skal lide samme skjebne.

(©NTB)