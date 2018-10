Hadde klokkertro på Selnæs: – Vi har begge RBK-kulturen i ryggen

- Jeg følte at jeg hadde mistet ham

Aleksander våknet av et smell. Utenfor ble han møtt av dette synet

Helleland om kollegaens bortgang: – Stort tap for oss alle

Varslet at han kom for å ta NM-medalje. Så knuste langrennsesset konkurrentene

To personer til St. Olavs etter bil havnet på taket på Berkåk

Blink under nedrykksstreken med to kamper igjen

Nå kan du kjøpe Per Bortens gamle statsministerbil

Hvor mye skal du tipse når du kjøper take away?

Blink under nedrykksstreken med to kamper igjen: – Det er tøft. Og det kjennes i hele kroppen

Sandviken er klar for cupfinale: – Det beveger meg

Bittert straffenederlag for Klepp: – Det er nesten utrolig

Nå kan du kjøpe Per Bortens gamle statsministerbil

Hvor mye skal du tipse når du kjøper take away?

Saken oppdateres.

– Jeg har fokusert veldig på det helt siden jeg kom til Frankrike for snart tre år siden. Hvis du skal overleve i den ligaen, må du klare deg defensivt, for det er fryktelig mange spillere der som er gode en mot en, sier Selnæs til NTB.

– Jeg er blitt bedre og bedre defensivt, men jeg har fortsatt mye å forbedre. Jeg skal fortsette å jobbe med det.

Får ros

Selnæs har vært på banen i 10 av de 12 siste landskampene, men lørdag fikk han spille fra start for første gang på nesten ett år. Sjansen grep han med begge hender. Han var en av lagets beste og ble også matchvinner.

– Det var godt å få det til. Det var lenge siden jeg startet, og det var godt å vise at jeg kan bidra på landslaget, sier han.

– Ole gjorde en veldig god kamp. Jeg visste at han er en god pasningsspiller, men framfor alt er jeg fornøyd med at han gjorde en veldig god defensiv innsats. Det har ikke vært hans sterkeste side. Der har han vokst eller modnet, er Lagerbäcks vurdering.

– Vi har begge Rosenborg-kulturen i ryggen

Markus Henriksen og Sander Berge har vært en solid duo på sentral midtbane for Norge, men i sistnevntes skadefravær gikk Selnæs inn og gjorde en fullgod jobb.

– Jeg og Ole har begge Rosenborg-kulturen i ryggen, og jeg visste at da Sander ikke var frisk nok så var Ole klar for oppgaven. Jeg regnet med at han ville gjøre en god kamp, og det gjorde han, sier Henriksen til NTB.

Selnæs har innledet sesongen sterkt for et Saint-Étienne som henger med i tetsjiktet i Ligue 1, og han mener at det har vært hans beste periode i klubben så langt. Men han slår seg ikke til ro med det.

– Jeg har mange områder jeg kan utvikle meg på, og jeg kan bli mye bedre også defensivt.