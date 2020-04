Han hadde invitert familie og venner til avskjeden i Berlin. I stedet kan det bli internasjonal låvefest i Trondheim

– For min del håper jeg dette blir en løsning på. At vi snart vet mer. Jeg vil bare få en beskjed om hva som skjer fotballmessig. Men det gjelder alle, så vi får bare stå i det. Tar det så lang tid, så tar det så lang tid. Vi må bare stå sammen og prøve å hjelpe hverandre, sier Per Ciljan Skjelbred til Adresseavisen.