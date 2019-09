Han scoret i debuten sist helg. I dag får Bakenga sjansen fra start for Ranheim.

Paven kom for sent til bønn - satt fast i heisen

Saken oppdateres.

Mushaga Bakenga fikk en knalldebut som Ranheim-spiller sist helg da han kom inn fra benken og sørget for både målgivende og scoring da trønderne kjempet seg til 2-2 borte mot Viking.

I søndagens hjemmekamp mot Kristiansund får den tidligere Rosenborg-spilleren sjansen fra start for Svein Maalens menn. Michael Karlsen er henvist til benken.

Ranheim ble overkjørt. Så kom «Dagens Ivers» inn.

Ranheim kan med tre poeng hjemme mot nordmøringene ta et skikkelig steg vekk fra de direkte nedrykksplassene. Med seier kan Ranheim passere både Tromsø og Mjøndalen på tabellen.

En strek i regningen er det imidlertid at midtbanegeneral Mads Reginiussen soner for gule kort, og må stå over kampen. I midtforsvaret får Torbjørn Heggem sjansen i stedet for Ivar Furu.

Nyervervelsen fra Sandnes Ulf, Vegard Erlien, starter på benken for Ranheim.

Ranheim (4-3-3): Even Barli - Jørgen Olsen Øveraas, Daniel Kvande, Torbjørn Heggem, Aleksander Foosnæs - Magnus Blakstad, Eirik Valla Dønnem, Olaus Skarsem - Øyvind Storflor, Mushaga Bakenga, Erik Tønne.

Benken: Magnus Lenes, Øyvind Alseth, Ivar Furu, Sander Saugestad, Vegard Erlien, Ola Solbakken, og Michael Karlsen.

Kristiansund: Sean McDermott, Bent Sørmo, Christophe Psyché, Dan Peter Ulvestad, Christoffer Aasbak, Pål Erik Ulvestad, Amidou Diop, Sondre Sørli, Torgil Gjertsen, Amahl Pellegrino, Flamur Kastrati.

Benken: Serigne Mor Mbaye, Andreas Hopmark, Olav Øby, Bendik Bye, Erlend Sivertsen, Meinhard Olsen, Henrik Gjesdal.