Han skal dømme cupfinalen mellom RBK og Godset

Saken oppdateres.

Dokset representerer Bækkelaget og blir hoveddommer når LSK Kvinner og Sandviken skal gjøre opp om NM-tittelen på Fornebu.

Hun debuterte for øvrig som toppseriedommer i en kamp mellom de samme lagene i 2012. Dokset får med seg Silje Elisabeth Thoresen (Bækkelaget) og Marit Skurdal (Oppsal) som assistentdommere og Sarah Zangeneh (Nordstrand) som fjerdedommer.

I cupfinalen mellom Rosenborg og Strømsgodset er det Fjellhamar-dommeren Døvle som har fått det ærefulle oppdraget. Han har dømt 124 toppkamper siden han debuterte i eliteserien i 2009.

– For en som er over middels interessert i fotball, er det veldig artig å være en av aktørene på fotballens nasjonaldag. Jeg og teamet ser veldig fram til opplevelsen, og vi skal gjøre alt vi kan for å skape gode rammer for kampen, slik at det blir en fest for både lagene og deres supportere, sier Døvle i en pressemelding.

Assistentdommere for Døvle er Morten Jensen (Fjellhamar) og Eivin Hansen (Grorud). Kristoffer Hagenes (Hovding) blir fjerdedommer, mens Runar Langseth (Kolstad) er oppført som femtedommer.

