Har Koteng og RBK noen motstemmer?

Saken oppdateres.

RBK-sjefens nye posisjon som leder for organisasjonen Norsk Toppfotball aktualiserer flere interessante spørsmål.

For å dra inn litt historie først: Mens Norges Fotballforbund er landets største særidrettsforbund med flere hundre tusen utøvere, er Norsk Toppfotball en sammenslutning av klubbene i landets to øverste divisjoner.

Interessene til disse klubbene skiller seg noe fra ordinære breddeklubber. Blant annet har de en svært verdifull vare å selge. Den heter TV-rettigheter.

På begynnelsen av 2000-tallet ble Norsk Toppfotball en sterk maktfaktor. De utfordret fotballforbundet. Situasjonen utviklet seg til en langvarig konflikt.

Det var Molde-mannen Olav Boksasp som ledet Norsk Toppfotball på denne tiden. Sentral i organisasjonen var også Rosenborgs mektige toppsjef Nils Skutle. Det mest betente temaet partene kranglet om var nettopp TV-penger.

Norsk Toppfotball ønsket å distansere seg fra forbundet og i størst mulig grad ta hånd om sitt eget produkt. Forbildet i så måte var engelske Premier League, som er det beste, eller verste, alt etter hvordan du ser det, eksempelet på hvor fotballen havner når markedskreftene får råde fritt.

Optimismen var nesten uten grenser i norsk fotball i årene etter årtusenskiftet. Et sentralt spørsmål var, da som nå, hvem som eier kampene i landets to øverste divisjoner.

Per Ravn Omdal var fotballpresident på denne tiden. I 2004 overtok Sondre Kåfjord. Presset fra Norsk Toppfotball økte. Organisasjonen kritiserte fotballforbundet for å ha blitt for stort og byråkratisk. Norsk Toppfotball hadde et meget godt pressmiddel.

Fikk ikke toppklubbene det som de ville, kunne de bryte ut og danne sin egen liga. I så fall måtte fotballforbundet vinkle farvel til de enorme TV-inntektene, som også ble fordelt til bredden.

Denne situasjonen minner om det de mektigste klubbene i Europa gjør i dag. Trusselen er at de kan bryte ut og danne sin egen superliga, utenfor UEFAs system. Slik kan de presse frem endringer i Champions League-formatet, som gjør veien frem vanskeligere for norske klubber som Rosenborg.

Etter flere års konflikt fant partene til slutt frem til en løsning som la krangelen på is. Toppklubbene brøt aldri ut. Store og til dels svært kontroversielle TV-avtaler sikret både norske klubber og forbundet store inntekter. Slik har det fortsatt.

Da endringen i Champions League-konseptet nylig ble kjent, uttalte Ivar Koteng at det nå blir pengene som rår. Han la til at det er trist. Koteng er styreleder i RBK og går nå inn i tilsvarende posisjon i Norsk Toppfotball.

Både underveis og i ettertid er det enkelt å si at den årelange krangelen mellom Boksasp og Skutle på den ene siden, og Kåfjord på den andre, både var energisløsende og ikke bidro til noen fremdrift i norsk fotball.

Samtidig førte det til at Rosenborg, som tidlig på 2000-tallet var i en helt suveren posisjon her til lands, fikk sin nødvendige motstemme. Årene som fulgte viste at mange valg som ble tatt i klubben var skjebnesvangre og direkte ødeleggende. Det er en fare når selvtilliten blir for sterk og motstemmene for få.

Rosenborg er igjen landets klart rikeste og mektigste klubb. Lederen i valgkomiteen som foreslo Koteng i ledervervet til Norsk Toppfotball heter Tove Moe Dyrhaug. Rosenborg jakter posisjoner, og det skulle bare mangle.

RBK kommer ingen vei om de skal stå med lua i hånda og vente på at ting skal skje. De er og skal være i front for utviklingen i norsk fotball. Samtidig minner det klubben nå gjør om det som skjer ellers i Europa. De største og mektigste klubbene blir stadig mektigere, og de økonomiske forskjellene øker i takt med det.

Hvem står nå opp og sørger for at Koteng ikke kan dure frem som han vil og gjøre som de mektigste klubbene i Europa? Jeg klarer ikke helt å se for meg fotballpresident Terje Svendsen i den rollen.

Svendsen var Kotengs forgjenger i RBK. Det var etter ham Koteng måtte rydde opp. Før han ble fotballpresident var Svendsen nestleder i Norsk Toppfotball.

Før Svendsen for to år siden ble valgt til president i forbundet, var det tre personer han rådførte seg med. I tillegg til kona var det RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug og klubbens styreleder Ivar Koteng.

Slik jeg ser det er RBKs største fare den kommende tiden at ydmykheten forsvinner, at klubben får en oppfatning om at de vet best selv. Jeg tror det var mye av årsaken til det sterke fallet etter den siste mesterligakampen mot Schalke 04 høsten 2007.

I løpet av få år mistet klubben både hegemoniet i norsk fotball og millionene de hadde tjent opp fra spill i Europa.

Nettopp dette må Koteng, Dyrhaug og de øvrige toppene i RBK være bevisste på. Det er i deres egen interesse at de har sterke stemmer som er i stand til å utfordre dem.

Boksasp og Skutle hadde disse motstemmene i sterke NFF-presidenter. Det fortjener også Koteng å få, som enhver dyktig leder.