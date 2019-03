Har bøttet inn mål i alle år - nå får han endelig spille med «Supermann»

– Jeg har fått meg jobb på Melhus, og derfor har jeg bestemt meg for å spille for Melhus. Arbeidsplassen ligger bare noen hundre meter fra Gruva. Jeg er daglig leder på et nytt treningssenter, så det blir trening av unge fotballspillere på dagtid og trening av en gammel fotballspiller på kveldstid, sier Robert Stene.