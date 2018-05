Har du tenkt deg til Kiev for å se Champions League-finalen? Da må du belage deg på å betale rundt 50.000 kroner

- Det er brakt på det rene at det ikke er en gjeng som dekker over for hverandre

Saken oppdateres.

Liverpool tapte 4–2 i Roma onsdag kveld, men siden hjemmekampen på Anfield endte med seier 5–2 er de helrøde klare for Champions League-finale etter 7–6 sammenlagt.

Finalen spilles på den olympiske stadion i Kiev i Ukraina lørdag 26. mai. På motsatt banehalvdel venter Real Madrid, som slo Bayern München sammenlagt i sin semifinale.

Liverpool skal spille sin første CL-finale siden 2007, mens Real Madrid er klare for sin fjerde Champions League-finale på fem år, og har mulighet til å ta sin tredje tittel på rad.

– Vanskelig og dyrt

Når finalelagene nå er klare starter supporternes kamp om å skaffe seg billetter, og da dukker spørsmålet opp: Finnes det noen mulighet som norsk supporter til å skaffe seg billett til kampen?

– For den store massen supportere så er det vanskelig. Uansett er det sikkert at det vil bli dyrt, sier Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb.

Hansen forklarer at alle billettene til finalen allerede er bundet opp. Stadion i Kiev tar omlag 63.000 tilskuere, hvorav finalelagene mottar i underkant av 17.000 billetter hver.

6700 «nøytrale» billetter er solgt forlengst, og de drøyt 22.000 gjenstående billettene går til UEFAs medlemsland, partnere og sponsorer.

Forskjellige metoder

Det finnes muligheter til å skaffe billetter gjennom andre kanaler. Man kan for eksempel være så heldig å kjenne noen i en klubb som har blitt tildelt billetter, eller få tak i billetter via en sponsor.

I tillegg havner erfaringsmessig mange billetter på den såkalte svartebørsen, men både UEFA og klubbene påpeker risikoen ved kjøp herfra.

Et raskt søk på nettsteder som har tilgjengelige billetter, avslører at du må ut med rundt 20.000 norske kroner for en billett til finalen.

Om man er komfortabel med billettkostnaden, kan det vise seg å bli et større problem å sikre seg et sted å overnatte. Søk på forskjellige bookingsider viser at tilbudet i Kiev-området er svært begrenset natten fra 26. til 27. mai, og at minsteprisen for en anstendig overnatting ligger på over 20.000 kroner.

Flyturen Oslo-Kiev er det mulig å gjennomføre for i underkant av 10.000 kroner med utreise tidlig lørdag 26. og hjemreise søndag 27. mai.

Konklusjonen blir da at en kjapp helgetur til Kiev for å se Champions League-finalen vil koste minimum 50.000 kroner.

Må ha «poeng» hos klubben

Liverpools billetter fordeles etter strenge regler, der de som har flest såkalte «hospitality»-poeng står først i køen. Dette er supportere som allerede har vært tilstede på alle hjemmekampene i Champions League denne sesongen, pluss noen bortekamper. Salget av disse billettene starter neste uke.

– En del nordmenn har «hospitality», men det gjelder kun noen få, ikke tusenvis eller hundrevis, sier Tore Hansen.

Hansen forteller at supporterklubben allerede har fått mange henvendelser om billetter. Det er uansett forgjeves. Man praktiserer ikke åpent salg av noen finalebilletter, og ingen supporterklubber får billetter fra Liverpool.

Noe av det samme gjelder også hos Real Madrid, sier Magnus Kragtorp, leder av Real Madrids norske supporterklubb.

– Det er en god del norske supportere som har ytret ønske om billetter, men Real Madrid går først ut med tilgjengelige billetter til de som er medlemmer av klubben, sier han.

Kragtorp sier at de som supporterklubb må søke om billetter via klubben.

– Det avhenger av flaks hvor mange billetter man får, det er såpass mange om beinet, sier han.

Og hva med supporterlederne selv? Skal de reise til finalen i Ukraina i slutten av mai?

– Om jeg drar dit kommer an på om det blir nok billetter. Jeg kommer ikke til å stille meg først i køen i så fall, sier Magnus Kragtorp.

– Jeg kvalifiserer til en billett og skal til Kiev. Jeg har holdt av et flysete som jeg bekreftet torsdag. Men jeg har ingen overnatting foreløpig, sier Tore Hansen.