Har jobbet med ti RBK-trenere: Slik opplever han sparkingene

Han har 171 kamper for RBK – hele 31 av dem i Mesterligaen.

Men når Jørn Jamtfall kommer på besøk til Rasmus&Saga, handler det mer om André Hansens herjinger i Makedonia, enn om tidligere tider.

I hvert fall en stund.

For ingen keepere i RBK har flere kamper i Mesterligaen enn Jamtfall, og underveis får vi servert historien om hvorfor han siktet et utspill mot hodet til Nils Arne Eggen.

Vi får også historien bak det legendariske begrepet «hjem og snu kjerringa». Jamtfall snakker også om Miraklet i Milano, der han ble kåret til banens beste – og om mindre gode dager – som tabbene i Warszawa og på Åråsen.

Trenere går – Jamtfall blir

Underveis er vi også innom at han er blitt ved sin lest i en klubb med mange trenerskifter, og Jamtfall innrømmer at sommerens trenersparking gikk inn på ham.

Vi prater om hvordan Jamtfall har utviklet seg i jobben, fra «Jarstein-tida», som Jamtfall tar selvkrikk på, og til i dag, hvor André Hansen for alvor er i ferd med å kunne bli «tidenes RBK-keeper»

Vi har ny, fin gjesteopptreden i Rorbua, denne gang er det en ren miljøskaper i Strindheim som leverer.

Og vi er selvsagt innom ukas lag, hvor en rutinert ringrev fra Nord-Trøndelag er av dem som har fått plass på laget.

