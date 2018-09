Hareide-erstatteren: – Hva heter du og hvor spiller du?

Saken oppdateres.

Tirsdag gikk den tidligere Arsenal-spilleren i gang med det som har blitt en vikarjobb av det absurde slaget.

Som følge av den pågående avtalekonflikten i dansk fotball, skal «Faxe» de kommende dagene være landslagssjef for et nødlandslag bestående av spillere fra 2. divisjon og futsalligaen.

53-åringen går ikke bare løs på jobben fra null, men han er fullstendig på bar bakke.

– Jeg snakket med spillerne på flyet ned hit (til Slovakia). Jeg kjenner ingen av dem på forhånd. Derfor måtte jeg ta det helt fra bunnen av og spørre hva de heter og hvor på banen de spiller, sier «Faxe» Jensen til Ekstra Bladet.

24 timer

Europamesteren fra 1992 innrømmer at han jobben han har fått ikke er av den vanlige sorten.

– Det er en kjempeoppgave. Det er den største oppgaven jeg noen gang har gitt meg i kast med, sier han.

Han får kun 24 timer på å forberede laget sitt til kamp i Slovakia. I tillegg ankom spillerne Bratislava så sent tirsdag, at «Faxe» ikke rakk å gjennomføre noen treningsøkt.

FÅTT MED DEG DENNE? Danmark-stjernene raser mot forbundet. Nå nekter de å møte på samling

Dermed blir det korte og hektiske forberedelser onsdag formiddag i timene før kampstart.

«Faxe» opplyser at han har besluttet at onsdagstreningen skal gå for lukkede dører. Samtidig sier 53-åringen at han har en klar formening om hvordan danskene skal spille. Spørsmålet er bare hvilke spillere han skal bruke hvor på banen.

Kun én kamp

Åge Hareides midlertidige erstatter som landslagssjef sier han forventer å ha jobben kun i én kamp. Det forutsetter imidlertid at konflikten rundt landslagsavtalen løses foran søndagens nasjonsligamøte med Wales.

Onsdag sa den danske fotballpresidenten Jesper Møller at det ikke blir aktuelt å gjenoppta forhandlingene før i neste uke.

Dermed kan «Faxe» Jensen fort få to kamper som sjef.

Fra slovakisk hold er man oppgitt over situasjonen som har oppstått. Hjemmefansen vil få refundert billettprisen til onsdagens kamp, og billetter som ikke er solgt selges til én euro per stykk.

(©NTB)