Hareide om Bendtner-saken: – Jeg håper for Guds skyld at han går fri

Saken oppdateres.

Da Åge Hareide tok ut den danske landslagstroppen til kampene mot Østerrike og Irland, var det som ventet uten at navnet til Nicklas Bendtner var med. Han er nemlig skadet, og trener seg opp igjen i Trondheim.

Men ikke uventet fikk den danske landslagssjefen spørsmål om dansken, som i begynnelsen av september ble siktet for vold mot en taxisjåfør i København.

Da Hareide fikk spørsmål om en voldsdømt spiller kunne få plass på det danske landslaget, ga han er klart nei. Den holdningen mener danske BT at han fortsatt har, men at han krysser fingrene for at Bendtner slipper unna en sak på rullebladet.

– Jeg håper for Guds skyld at Bendtner går fri og ikke merkes av dette. Det er synd, for tingene så bra ut. Han har det godt i Norge, og godt i Rosenborg, som er en fantastisk klubb. De har beskyttet ham godt med tanke på situasjonen han har havnet i. Det er en god klubb å være i om man har kommet i problemer, og jeg håper Nicklas kommer ut av det på en positiv måte, det gjør jeg virkelig, sier Hareide til danske BT.

FÅTT MED DEG DENNE? Bendtner nekter straffskyld: – Kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg dette

– En god mann

Bendtner var lenge ute av det danske landslaget, men etter signeringen for Rosenborg i 2017 ble han tatt inn igjen i varmen hos Hareide.

Han var lenge høyaktuell for VM-sluttspillet i Russland i sommer, men en skade like før uttaket ødela drømmen. Likevel har Hareide et godt forhold til dansken.

– Jeg har alltid sagt at Nicklas Bendtner har vært en god mann. Jeg har vanskeligheter med å tro at han har begått vold. Det sier alle kameratene hans på landslaget også. Han er en fin fyr som kan gjøre mange underlige ting, men jeg har aldri tenkt på ham som en mann som tyr uoppfordret til vold, sier Hareide til BT.

MER OM SAKEN: Oppsiktsvekkende vending i Bendtner-saken: Nå blir også taxisjåføren siktet

Men han sier også at spillerne må være gode forbilder for unge spillere, så han har vanskeligheter med å forsvare å ta ut en spiller med en voldsepisode bak seg. Han har selv ikke snakket med Bendtner siden han uansett har vært uaktuell for en landslagsplass i denne omgangen.

Begge siktet

Taxisjåføren brakk kjeven i episoden, men ble senere siktet i saken etter at politiet hadde sett overvåkingsvideoen av hendelsen. I et avhør med dansk politi onsdag nekter han for å ha gjort noe ulovlig.

– Min klient nekter for at han er skyldig i forsøk på vold mot Bendtner og hans kjæreste. Nå venter vi på påtalemyndighetens vurdering om det er grunnlag for å reise tiltale mot min klient, sier Grith Stage til Ekstra Bladet. Hun ville ikke kommentere saken ytterligere.

Bendtner er siktet for den mildeste voldsparagrafen, men har nektet straffskyld.

I løpet av en uke må politiet beslutte om det skal reises tiltalte mot én eller begge i saken.