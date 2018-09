De var opptatt av at vi måtte tenke folk

Trønder dømt til fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap

Nye trenermøter på RBK-Brakka: Lista over kandidater er blitt mye kortere

Her kommer 230 militære kjøretøyer til Fredrikstad. Det kommer 7770 til

– Et par av årets absolutte favoritter for min del var på audition i Trondheim

Musk fikk tobakk med marihuana under intervju – Tesla-aksjen stuper

Tenk at det ferskeste spelmiljøet skulle stå for årets kanskje mest forfriskende bidraget 5

Hareide vurderte å si opp under landslagskonflikten

Brillen kan finne den rette jobben for deg

Nye trenermøter på RBK-Brakka: Lista over kandidater er blitt mye kortere

Brillen kan finne den rette jobben for deg

Saken oppdateres.

Danmarks landslagssjef, Åge Hareide, innrømmer at landslagskonflikten mellom DBU og spillerforeningen fikk ham til å vurdere sin stilling som landslagssjef.

Hareide snakket med pressen fredag etter å ha sjekket inn på spillerhotellet i Aarhus foran nasjonsligakampen mot Wales søndag.

– Jeg har tenkt over om jeg vil være med på det her. Og jeg ville ha tenkt enda mer over det hvis vi hadde mistet kampen i nasjonsligaen, sa Hareide.

FÅTT MED DEG DENNE? Enighet i dansk fotballkonflikt - nå kan Hareide bruke stjernene igjen

– Det er mange ting som har rast rundt i hodet mitt, men som utgangspunkt har jeg hatt lyst til å jobbe videre. Det var også det jeg ga uttrykk for før VM, la han til.

Ble informert

Hareide forklarte at han ikke ga et ultimatum til Dansk Boldspil-Union (DBU) om at konflikten med spillerforeningen måtte være løst før søndagens kamp.

– Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg har hatt noen tanker underveis, fordi jeg visste at det ville dra ut, sa nordmannen.

– Men jeg ble godt informert om hva som ville bli gjort for å løse konflikten etter Slovakia-kampen. Det ga meg ro. Jeg har også hatt dialog med Simon Kjær, så jeg visste hele tiden hvordan det så ut.

Så ikke Slovakia-kampen

Sent torsdag kveld ble spillerforeningen og DBU enige om en ny midlertidig avtale som gjør at søndagens kamp mot Wales i nasjonsligaen kan gjennomføres.

På grunn av konflikten var ikke Hareide på sidelinjen da et lag med 17 debutanter fra de lavere divisjonene tapte 0-3 mot Slovakia onsdag.

– Jeg så ikke kampen. Det ville vært helt verdiløst for meg å se på. Jeg ser fotball for å få inspirasjon, og det var ikke noe å hente ved å se Slovakia – Danmark, avsluttet Hareide.

(©NTB)