Haugesund bekrefter: – RBK vil ha Hornelands assistent

Har fått tilbud fra to 1.-divisjonsklubber: – Ville vært kjedelig å gi seg med et år på benken

Saken oppdateres.

Eirik Horneland skal være bare detaljer unna å bli presentert som ny Rosenborg-trener. Adresseavisen vet at det kun er «småting» mellom klubbene som gjenstår før Horneland presenteres i sin nye jobb.

Fredag skrev Eurosport at FK Haugesund også har fått en henvendelse fra Rosenborg på Hornelands assistenttrener Karl Oskar Emberland.

Klubbens styreleder Leiv Helge Kaldheim bekrefter opplysningene overfor Haugesunds Avis.

– Har dere fått en formell henvendelse fra Rosenborg på Karl Oskar Emberland?

– Ja, det har vi fått.

– Har Rosenborg spurt om å få snakke med Emberland?

– Nei, det var kun en orientering om at de var interessert. Vi har svart på henvendelsen med å understreke at Karl Oskar Emberland er under kontrakt med FKH, sier Kaldheim til Haugesunds Avis.

Selv ønsker ikke Emberland å si noe om RBK-interessen.

Har du lest denne kommentaren? Kjernens advarsel til RBK er høyst betimelig

– Et godt team

Horneland og Emberland har jobbet sammen i FK Haugesund i to sesonger. Haugesunds Avis skriver at de to har et meget godt samarbeid.

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng vil ikke kommentere navn, men svarte like før jul slik på Adresseavisens spørsmål om Rosenborg har fått ja fra det som blir klubbens nye hovedtrener:

– Ja.

Kilder har opplyst til Adresseavisen at man i FKH allerede har begynt å tenke seg en framtid uten Horneland - altså at klubben skal ha begynt å kikke etter ny trener.

Styreleder Kaldheim i Haugesund vil, til tross for at han bekrefter henvendelsen på Emberland, ikke bekrefte at RBK ønsker å hente Horneland.

– Nei, det kan jeg ikke bekrefte, sier han til Haugesunds Avis.

– Trener Eirik Horneland FKH også i 2019?

– Akkurat nå er det ingenting som tyder på noe annet, sier styrelederen.