Haugesund skal ha krevd over seks millioner for Horneland

Saken oppdateres.

Mandag skriver imidlertid VG at Haugesunds motkrav er over seks millioner kroner.

Adresseavisen har også kilder på at kravet fra Haugesund er drøye seks millioner.

Dermed er avstanden i forhandlingene klubbene mellom svært stor, og mandag morgen uttalte RBK-styreleder Ivar Koteng at klubben har gitt opp å forhandle mer med Haugesund.

- Vi greier ikke å bli enige med Haugesund, og tenker akkurat nå at vi ikke gjør mer i saken. Vi kommer til å la det gå til 1. februar, sier Koteng til Adresseavisen.

Før han la til:

- Det er for stor avstand. Vi mener vi befinner oss innenfor det som er vanlig å betale for en trener, som vi har opplevd før er ett års etterlønn (tilbød 1,1 millioner for å få Horneland ut før oppsigelsestiden i den nye kontrakten, som er 1. februar. Så har det vært nye samtaler i helga). Så har vi hørt hva Haugesund har sagt, blant annet gjennom helgen. Men vi har ikke nærmet oss.

To ulike versjoner

Det betyr at det er en avstand på om lag fem milioner kroner.

I RBK-leiren, og også hos Eirik Horneland selv, er man tydelig på at oppsigelsestiden på én måned gjelder, og at han i prinsippet derfor kan gå gratis til Rosenborg 1. februar.

Mens man i Haugesund-leiren har en helt annen versjon av saken, og altså krever helt andre summer for 43-åringen:

- Vi har ingenting imot at guttene skal få utvikle seg videre, men vi har store utfordringer med at Rosenborg vil plukke fra lasset vårt uten å gjøre opp for seg på en ordentlig måte, sier han - og legger til:

- Vi kommer fra en liten region som har fått mye økonomisk bank den seneste tiden. Det har vært et næringsliv som har støttet lojalt opp om FKH, mer enn det kanskje hadde vært fornuftig å gjøre. Vi skylder dem og supporterne våre å stå opp og si at «nok er nok». Nå må det betales for varen, sier han.

– Ønsker å få ryddet opp

Selv om Koteng har vært klar i talen om at det ikke blir flere fremstøt fra Rosenborg før 1. februar, er ikke Kaldheim like bastant.

- Vi ønsker å få ryddet opp i denne saken. Vi har ikke lagt noen tanker om videre kommunikasjon, men dagen i dag er fortsatt ung, sier han.