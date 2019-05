Hazard spilte trolig sin siste Chelsea-kamp. I finalen mot Arsenal herjet belgieren.

Ørn-profilen mente i 2017 at Bendtner-kjøpet var gambling: - Føler at jeg fikk rett

Den gamle Brann-helten har spilt to kamper på to år. Nå kan han bli løst fra kontrakten.

CHELSEA – ARSENAL 4–1

Det har haglet med kritikk før Europa League-finalen i Baku. En hel fotballverden har reagert kraftig mot UEFA som tillot å arrangere europeisk klubbfotballs nest gjeveste turnering i omstridte Aserbajdsjan.

Selv med alt det usportslige friskt i minne – leverte Chelsea og Arsenal en kamp en finale verdig.

London-derbyet, 4610 kilometer unna Englands hovedstad, serverte hele fem scoringer – fire av dem på tolv minutter.

Og hovedrollen grep Eden Hazard.

Belgieren scoret to mål i 4–1-seieren, i det som kan ha vært hans siste Chelsea-kamp.

– Jeg tror det er adjø, men du vet aldri, sier Hazard etter kampen ifølge BBC.

Chelsea (England) – Arsenal (England) 4-1 (0-0) Mål: 1-0 Olivier Giroud (49), 2-0 Pedro Rodríguez (60), 3-0 Eden Hazard (str., 65), 3-1 Alex Iwobi (69), 4-1 Hazard (72). 60.000 tilskuere Gult kort: Pedro Rodríguez, Andreas Christensen, Chelsea. Dommer: Gianluca Rocchi, Italia. (©NTB)

Stort Arsenal-press

Det var derimot Arsenal som åpnet best. Ainsley Maitland-Niles kom seg rundt på kanten etter åtte minutter. Innlegget fra vingbacken ble bokset ut fra Kepa Arrizabalaga i Chelsea-buret.

Returen havnet hos Arsenals storscorer, Pierre-Emerick Aubameyang, som skjøt like utenfor.

Ti minutter senere ropte de 4000 tilreisende Arsenal-supporterne på straffe. Alexandre Lacazette gikk ned i en duell med Kepa, men dommeren valgte ikke å peke på straffemerket.

Så prøvde Granit Xhaka seg fra distanse. Skuddet gikk så vidt via tverrliggeren og over.

Etter et stort press innledningsvis, smalt det plutselig fra Chelsea.

Først prøvde Emerson Palmieri seg fra skrått hold. Så, like før pause, tvang Olivier Giroud frem en nydelig redning fra Petr Cech.

Fakta om ti siste vinnere av europaligaen De ti siste vinnerlagene i europaligaen: * 2019: Chelsea * 2018: Atletico Madrid * 2017: Manchester United * 2016: Sevilla * 2015: Sevilla * 2014: Sevilla * 2013: Chelsea * 2012: Atletico Madrid * 2011: Porto * 2010: Atlético Madrid

Hazard-show

Fire minutter ut i andre omgang ble det helt tyst fra de få tilreisende Arsenal-supporterne.

Giroud, med en fortid i Arsenal, fant rom i feltet. Emerson fikk tid til å prikke inn et innlegg. Da stupte franskmannen frem og stanget inn ledermålet.

Og nå handlet alt plutselig om Chelsea.

Eden Hazard spilte fri Pedro, som avsluttet en nydelig kontring til 2–0. Deretter tok belgieren selv hovedrollen. Fra straffemerket satte han enkelt inn Chelseas tredje for kvelden.

Arsenal og Alex Iwobi skapte spenning i noen få minutter, men så var det tid for Hazard nok en gang.

Chelseas nummer ti inviterte til veggspill med Giroud. Franskmannens gjennomspill var av det følsomme slaget og avslutningen var ikke noe dårligere.

Dermed 4–1 til Chelsea, kampens fjerde mål på kun tolv minutter og kampens definitive punktum.

Hazard var i en klasse for seg.

Nå spørs det hvor han spiller neste sesong. I ukevis har han hintet om en Chelsea-exit i sommer.

– En skandale

Det var ikke bare før kampen det haglet med kritiske meldinger på det utenomsportslige. På sosiale medier under kampen var det mange som rettet kritikk mot blant annet stadionanlegget og kamptidspunktet.

Finalen startet nemlig kl. 23 lokal tid.

– Kamptidspunktet er en fornærmelse til personene på kampen. Først gjør de kampen utilgjengelig, så spres de 90 minuttene over to dager. La oss slutte å sette glans på den. Det er en skandale, skriver Paul Hayward, sportskommentatoren i The Telegraph, på Twitter.

Til tross for at laget presterte på banen, var det en syrlig tone fra Chelsea-fansen på tribunen.

«Til helvete med UEFA, er det dette vi vil ha?», sang supporterne ifølge The Times-journalist Henry Winter.

Den tidligere spissprofilen og BBC-programleder, Gary Lineker, hadde ikke mye til overs for stadionanlegget i Baku, som har løpebane rundt gressbanen.

– Du reiser hele den veien for å se en europeisk finale, og når du sitter i setet er du ikke mye nærmere banen enn om du hadde sittet hjemme, skriver han på Twitter.