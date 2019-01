Hegerberg: – Ekstremt trist at jeg ikke får spille for landet mitt

Sørloth debuterte for Gent med to mål

Saken oppdateres.

Etter et skuffende 2017-EM i Nederland, der Norge endte opp med å havne sist i sin gruppe uten å score et eneste mål, valgte Ada Hegerberg å gi seg på landslaget.

Siden den gang har konflikten mellom 23-åringen og landslaget vært mye omtalt i media. I et intervju med TV 2s Fredrik Skavlan åpner Ada Hegerberg nå opp om konflikten.

Hevder meningene ble dempet

På spørsmål fra Skavlan om hva som egentlig skjedde, svarer Hegerberg:

– Greia er at jeg ikke føler jeg har fått påvirke på den måten jeg har ønsket. Det har vært snakk om at jeg vil styre lag og laguttak, men det har aldri vært snakk om å gå så langt. Jeg har følt at jeg har prøvd å bidra på de områdene jeg har noe å bidra med, og det har ikke strukket til. Når jeg ikke kan være meg selv lenger, og ikke bidra med det jeg kan, og blir plassert i det systemet som jeg føler ikke det passer meg, rett og slett. Sånn kunne det ikke fortsette.

– På den måten at de forsøkte å dempe deg?

– Ja, rett og slett. Jeg har alltid hatt store ambisjoner, også for laget. Og det har på en måte ikke funket. Det ble et veldig styr, og det skulle jeg veldig gjerne vært foruten, for det er jeg som sitter igjen med konsekvensene til slutt og ikke kan spille på et landslag. Jeg var veldig åpen for en åpen dialog. Jeg var jo veldig ærlig på absolutt alle punkter internt, sier Lyon-spissen.

– Det er opp til dem

Etter nedturen i EM for halvannet år siden la Hegerberg frem en skriftlig evaluering for NFF med flere punkter om hvorfor hun valgte å trekke seg fra landslagsspill for Norge.

– Det er klare og tydelige punkter. Det er internt mellom dem og meg, det har jeg ikke noe behov for å dele med resten. Så tenker jeg bare at det er opp til dem egentlig. Jeg tok valget mitt og lever fint med det. Jeg er veldig selvsikker på at jeg tok det riktige valget for å komme videre i karrieren, sier superspissen.

– Absurd

På spørsmål om situasjonen der Norge har verdens beste fotballspiller, som ikke spiller for det norske landslaget, sier Hegerberg følgende:

– Ja, og det der er absurd. Jeg har aldri følt meg så norsk som jeg gjør nå. En nordmann som vinner Gullballen er for meg helt utrolig. Jeg er så stolt av det. Selv om jeg ikke spiller for et landslag, så er jeg jo ekstremt trist for at jeg ikke kan spille for landet mitt. Men akkurat i den saken her var jeg nødt til å ta et valg for å komme videre. Og jeg taper ikke nasjonaliteten min for det, det håper jeg ikke folk glemmer, sier hun i intervjuet.

LES OGSÅ: Dette sier Ada Hegerberg om Solskjær og United

Utelukker VM-retur til sommeren

Uten Hegerberg har det norske landslaget kvalifisert seg til sommerens fotball-VM i Frankrike. 23-åringen forteller at det er svært lite sannsynlig med et landslagscomeback i nærmeste fremtid.

– Jeg er veldig sikker på valget jeg har tatt. Det plager meg ikke lenger. Jeg står ved det. Det ga meg resultater og det jeg trengte for å komme videre. Og for å komme til Gullballen, rett og slett, sier hun.

Saken oppdateres!