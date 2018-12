«Hegerberg er blitt et symbol på noe mye større enn bare seg selv»

Saken oppdateres.

«Mine damer og herrer, Ada Hegerberg!», proklamerte det franske ballvidunderet David Ginola til skaren av celebriteter i ærverdige Grand Palais i Paris. De så opp mot det aller gjeveste trofeet en fotballspiller kan vinne som enkeltspiller.

Ut av røyken som lå som et teppe bak Gullballen kom en 23-åring fra Sunndalsøra i gullkjole. Hun kastet et par slengkyss til forsamlingen der nede og løftet den gjeve kulen som den aller første kvinnen i historien.

«Jeg vil avslutte denne talen med noen ord til unge jenter over hele verden: Vær så snill, tro på dere selv!», rundet hun av etter å ha takket alle sine nærmeste.

Ordene er på mange måter kjernen i budskapet til angriperen med en tørst etter mål og pokaler det er umulig å slukke. Samtidig som det brennende ønsket om å bli verdens beste alltid har drevet henne gjennom tusenvis av timer med terping og trening, er det også en større misjon bak hele hennes virke.

Hun har erobret nytt land

Jeg intervjuet Hegerberg første gang i 2015. Da var hun 19 år og hadde allerede vært proff i både Tyskland og Frankrike, samt tatt EM-sølv med landslaget.

Før verdensmesterskapet i Canada snakket tenåringen om inspirasjonen hun fikk av å lese om motstandsmannen Asbjørn Sunde og polarhelten Hjalmar Johansen.

Viljestyrken, motet og ambisjonene begeistret og fascinerte. De fikk til så utrolig mye, og hun ville det samme.

Hennes arena er en helt annen enn krig, okkupasjon og isøde, men snaut fire år senere er det bare å slå fast at hun har lykkes.

Og det midt i en idrett som fortsatt bærer preg av at den i store deler av sin historie hadde et forbud mot kvinnelige spillere. Det er der den triple Champions League-mesteren har brutt barrierer og så definitivt erobret nytt land. Ikke bare for seg selv, men for alle jenter som vokser opp og elsker det vakre spillet.

Slik blir Hegerberg sett på som et symbol på noe mye større enn bare seg selv. For i en tid hvor kvinnefotballen utvikler seg i et større tempo enn noen gang før, er det hun som er den aller største stjernen og profilen.

Ikke bare her hjemme i Norge, men også i hele vår verdensdel.

I selskap med Mbappé og Modric

Da hun mandag poserte sammen med de to andre prisvinnerne, Kylian Mbappé og Luka Modric, sementerte Hegerberg statusen fra 2016, da det var Cristiano Ronaldo som sto sammen med henne etter kåringen av Europas beste.

Den en gang så lille jenta i ei bygd skvist inn mellom høye fjell, innerst i en nordmørsk fjordarm, har nå fått beviset på at hun er den største.

Det er derfor UEFA valgte henne til å promotere kampanjen Equal Game sammen med ansiktene til Paul Pogba, Lionel Messi og nevnte Ronaldo.

Det er deres fjes som ruller over reklameskiltene på alle Champions League-kampene, enten det er Real Madrid som spiller hjemme på Santiago Bernabéu eller det er Manchester United som gjør det på Old Trafford.

Mandag kveld gikk en video av Martin Solveig som ild i tørt gress på sosiale medier. I en pinlig seanse spurte DJ-en den ferske gullballvinneren fra Norge om hun kan twerke. Hegerberg sa bestemt nei og snudde seg vekk et øyeblikk.

I etterkant av showet understreket hun at spørsmålet ikke opplevdes som krenkende. Akkurat der og da var Hegerberg mest opptatt av at hun hadde vunnet gullballen og skrevet fotballhistorie.

På nettet var det samtidig mange som delte talen hennes. De mente det var hilsenen til jenter over hele verden som burde bli husket fra den historiske kvelden.