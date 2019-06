Hegerberg hadde mareritt etter landslagssamlinger: – Jeg har vært knekt psykisk

To personer til sykehus etter at bil rullet rundt på E6

Saken oppdateres.

Hegerberg skal som kjent ikke spille for Norge under VM i Frankrike. Hun ga seg etter Norges svært mislykkede EM i 2017. Den gang ga hun uttrykk for en generell misnøye med forholdene på landslaget.

Nå forteller Lyon-stjernen mer om hvorfor hun hun ikke er fornøyd med Norges Fotballforbund.

– Det var tøft på så mange samlinger. Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Sånne ting skal man ikke ha. Hvis du vil komme deg noe sted i livet, må du ta noen valg. Med en gang tanken kom inn i hodet mitt: «Jeg tror jeg må slutte på landslaget ...» Da bare rant alt av. Puuuuuh. Jeg begynte å sove godt igjen, sier Hegerberg til Josimar, skriver VG.

Hegerberg har oppnådd stor sportslig suksess etter at hun ga seg på kvinnelandslaget. Det nådde en slags topp da hun i desember ble utropt som tidenes første kvinnelige vinner av Gullballen (Ballon d’Or). Det ble Champions League-tittel med Lyon både i 2018 og 2019 (i tillegg til de to hun vant før EM i 2017). I årets finale scoret hun hat trick.

– Savner å spille for landet mitt

Da hun møtte pressen etterpå, svarte hun følgende på spørsmål om landslaget:

– Jeg savner å spille for landet mitt, men det er ikke det samme som å spille for forbundet mitt.

Hun føler at fotballforbundet aldri har tatt kvinnelandslaget seriøst – og er svært skeptisk til sjefene i NFF.

Hegerberg synes treninger og arbeid før og etter kamper var for svakt og nevner mange tilsynelatende små ting som skapte misnøye og følelse av ikke å bli behandlet like godt som mennene. Hun hevder også at hun og søsteren Andrine fikk kjeft etter å ha kommet for sent til middag fordi de signerte autografer.

Etter sitt landslagsnei sa hun at hun følte det ikke var «plass til henne» i landslaget.

– Vi har ikke hatt gode nok ledere. De har ikke kompetansen, og vet ikke hvordan man skal dra en hel gruppe på dette nivået med seg. Da blir det veldig farlig for gruppen som helhet.

Slik svarer NFF

– Vi synes fortsatt det er trist at Ada ikke er med på landslaget, og det er leit at hun hadde det hun beskriver som dårlige opplevelser den gang hun var med. Det er samtidig vanskelig å kommentere synspunkter og opplevelser fra 2017 og årene før det. Vi har hatt en fin utvikling de to siste årene, og mange tiltak er iverksatt. Vårt fokus nå er VM, skriver Pål Bjerketvedt i sitt tilsvar sendt VG på e-post.

Han peker likevel på at Norge var en av pionérene i kvinnefotball, at landslaget har vunnet EM, VM og OL og var i EM-finale så sent som i 2013.

– Dette er prestasjoner muliggjort av dyktige og fremsynte ledere, trenere og ambisiøse spillere, skriver han og medgir at det nok ble sovet litt i timen i noen år, men at mange tiltak ble iverksatt etter et svakt EM i 2017.

Bjerketvedt peker blant mye annet på at Norge i dag har likelønnsavtale for A-landslagene uavhengig av kjønn, som eneste fotballnasjon i verden.

– Det er fortsatt en vei å gå, men vi er godt i gang, og utviklingen skal fortsette, skriver Bjerketvedt, som sier at landslagsdøren vil være åpen for Hegerberg om hun selv vil, men at det siste er en forutsetning.

