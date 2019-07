Hegerberg og Graham Hansen kan bli kåret til verdens beste fotballspiller

- Vi kan ikke holde det kristne budskap for oss selv. Det må ut

– Håper Tore Reginiussen signerer innen et par dager

Her sender han RBK videre i Champions League-kvaliken: – Han har tatt seg selv i nakken!

Søderlund best på børsen

Kloakk fra campinganlegget var årsaken til at folk ble syke etter bading i Svorksjøen

Debatt: Leon (21): - Hvorfor har vi ikke buss for en tier under festivalsommeren i Trondheim?

Solid, men seigt fra Lind & Co. 4

Over 7000 tilskuere så Vålerenga-damene slå Manchester United

Søderlund best på børsen

Nytt show fra Wolff Eikrem sikret at Europa-drømmen lever

Nordirsk støtteparti ber EU gi Boris Johnson et fornuftig brexit-tilbud

Solid, men seigt fra Lind & Co.

Saken oppdateres.

FIFA publiserte listen over de nominerte spillerne onsdag. På listen står ikke uventet Lyon-profilen Ada Hegerberg.

Den norske stjernespissen mottok i desember Gullballen som første kvinne. I mai avgjorde hun mesterligafinalen da hun scoret hat trick.

Blant de nominerte er også Caroline Graham Hansen, som i forkant av VM signerte for Barcelona. Før det hadde hun vunnet liga- og cupgul med tyske Wolfsburg. Hun var også en viktig brikke for Martin Sjögren under sommerens mesterskap.

I fjor var det brasilianske Marta som vant prisen. Hun er ikke nominert i år. Prisen deles ut i Milano i september.

De andre nominerte i kategorien er: Lucy Bronze (England), Julie Ertz (USA), Amandine Henry (Frankrike), Sam Kerr (Australia), Rose Lavelle (USA), Vivianne Miedema (Nederland), Alex Morgan (USA), Megan Rapinoe (USA), Wendie Renard (Frankrike) og Ellen White (England).

Liverpool-trio nominert i kåringen av verdens beste spiller

Liverpool-spillerne Virgil van Dijk, Mohamed Salah og Sadio Mané er alle blant de ti som kan bli kåret til årets spiller i verden av FIFA i september.

Trioen var avgjørende da den engelske storklubben i juni vant mesterligaen for sjette gang. Men de får knalltøff kamp om utmerkelsen. De må blant annet konkurrere mot Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

I fjor var det Real Madrid-spiller Luka Modric som vant prisen, men han er ikke nominert denne gangen.

Også Liverpool-manager Jürgen Klopp kan stikke av med en gjev pris i Milano i september. Han er nominert til prisen årets trener i verden, og skal konkurrere mot blant andre Manchester Citys Pep Guardiola og Mauricio Pochettino som ledet Tottenham til mesterligafinale mot nettopp Liverpool.

Nominerte til årets spiller: Mohamed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Sadio Mané (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona), Harry Kane (Tottenham), Eden Hazard (Real Madrid/Chelsea), Matthijs de Ligt (Juventus/Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona/Ajax), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Nominerte til årets trener: Jürgen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City), Mauricio Pochettino (Tottenham), Djamel Belmadi (Algerie), Didier Deschamps (Frankrike), Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (Peru), Fernando Santos (Portugal), Erik ten Hag (Ajax), Tite (Brasil).

(©NTB)