Hegerberg sier nei til VM-spill: – Ingenting er forandret

Det ble en enorm opptur for norsk fotball da plassen i neste års VM i Frankrike ble sikret tirsdag.

Det mesterskapet vil gå uten Ada Hegerberg. Hun ga seg på landslaget etter fjorårets EM, og har ingen planer om å gjøre comeback i rødt, hvitt og blått.

FIKK DU MED DEG DENNE? De siste ukene har Maren Mjelde våknet av det samme marerittet. Nå får det ikke plage henne mer.

Det ble ikke forandret med tirsdagens resultat.

– Min avgjørelse var ikke basert på om landslaget kom til å vinne kamper eller ikke i fremtiden. Ingenting er forandret på det valget jeg har tatt, sier Lyon-spissen til Aftenposten.

– Jeg vil benytte anledningen til å ønske landslaget lykke til i VM, legger Hegerberg til.

Det er ingenting som tyder på at hun kommer til å forandre mening. Hegerberg ønsket ikke å svare på flere spørsmål om landslaget onsdag.

Både semifinalene og VM-finalen skal spilles på hennes hjemmebane i Lyon.

I vår scoret hun i finalen da Lyon sikret sin tredje Champions League-triumf på rad, og er en av de tre kandidatene når FIFA skal kåre verdens beste spiller. Prisen deles ut i London 24. september.

– Det er en veldig mektig følelse å være nominert der. Jeg prøver å ikke bruke «stort» for mye, men det er utrolig artig. Det er en milepæl og et lite push for veien videre, sier Hegerberg.

Angriperen kom nylig på annenplass da UEFA kåret årets spiller i Europa.

BAKGRUNN: Ada Hegerberg avslørte langvarig misnøye da hun trakk seg fra landslaget i fjor: – Jeg har ikke passet inn, rett og slett

Etter at Hegerberg trakk seg fra landslaget møtte Aftenposten henne i Lyon. Der fortalte hun om langvarig misnøye med landslagstilværelsen.

– Det er en følelse som har vært der noen år, men det toppet seg selvfølgelig i kjølvannet av EM. Til slutt var det denne utveien som var best for min egen del. Det er ikke bare en konsekvens av EM, men av erfaringer over lang tid, sa hun.

Hegerberg trakk frem det hun mente var for dårlig kommunikasjon og lav takhøyde som begrunnelser for sitt valg.

Storesøster Andrine Hegerberg har siden EM blitt utelatt fra landslagstroppen av trener Martin Sjögren.

Sjögren hadde ingen planer om å ringe

Sjögren sier onsdag at han nå uansett ikke hadde planer om å kontakte Ada Hegerberg med det første.

– Hun har vært ekstremt tydelig på at hun ikke vil spille på landslaget. Det er ikke noe man skal overtales til, det er noe man må ville være med på. Det var veldig tydelig fra henne sist, sier svensken.

– Hvordan oppfatter du at spillergruppen tenker om dette?

– Det er ikke noe vi diskuterer nå. Det er fullt fokus på dem som er på samling. Vi har hatt en fantastisk spillertropp som fungerer veldig bra.

– Er punktum satt i denne saken nå, eller tror du spørsmålet kommer opp igjen?

– Det tror jeg nok det vil gjøre. Det er dere som stiller spørsmålene, det styrer ikke jeg.